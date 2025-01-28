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Александринский театр объявил 2025-й Годом молодой режиссуры

Инициатива Валерия Фокина станет продолжением Года Всеволода Мейерхольда, и посвящена 100-летию выпуска первого режиссерского курса Института сценических искусств в Ленинграде (РГИСИ). 

Shutterstock.com

В центре внимания Года молодой режиссуры в Александринском театре — лабораторий, каждая из которых исследует новые формы и методы театрального искусств, а также открывает новые имена. Среди ключевых проектов — «Театр вне театра», где молодые постановщики создадут спектакли для нетеатральных пространств Петербурга (партнеры: Русский музей, «Астория» и «Левашовский хлебозавод») и лаборатория «Театр: алгоритмы будущего» (совместно с Центр Art & Science Университета ИТМО), исследующая синтез театрального искусства и современных технологий. Также представят лаборатории «Кинотеатр» и «Сны Александринки» — междисциплинарном проекте из четырех спектаклей на стыке музыки, танца, медиа и драматического театра. Руководитель программы — худрук театра Никита Кобелев.

Также в программе: лекции, мастер-классы и дискуссии с участием ведущих режиссёров, критиков и театроведов. В 2025 году Александринский театр готовит совместную магистерскую программу с Шанхайской театральной академией и РГИСИ. Завершится Год молодежной режиссуры выпуском научного издания «Александринский архетип. Постановочное искусство и режиссура. XVIII–XXI век» под редакцией Александра Чепурова.

Прием заявок на участие в лабораториях уже открыт.

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