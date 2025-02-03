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Прима-балерина Мариинского театра Дарья Павленко исполнит ведущую партию в танцспектакле «Стыд» — премьере musicAeterna Dance

Мартовский спектакль в постановке хореографа Анастасии Пешковой препарирует феномен стыда, осмысляя его не только на языке пластики, но и в аудиальном формате. Это редкий шанс услышать литургическую музыку XIII века в современном парафразе композитора-резидента Дома Радио Кирилла Архипова.

Дарья Павленко
Фото: Ксения Ващенко для Собака.ru

Дарья Павленко

Что такое стыд и как его преодолеть? Отвечает звезда культового «Балета Москва» и хореограф Анастасия Пешкова в своем танцевальном спектакле «Стыд» — философском перформанс-исследовании «одного из самых мучительных и сложных чувств в жизни каждого человека». Ведущую партию исполнит Дарья Павленко — экс-этуаль и прима-балерина Мариинского театра (а также лауреат нашей премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в дуэте с Дианой Вишневой!).

В пластическом «разговоре о стыде без слов» время действия переносится из современности в Средние века, когда эмоция воспринималась не только в контексте личного опыта, но и в рамках фундаментального духовного выбора в бесконечном колесе фортуны. Музыка композитора-резидента Дома Радио Кирилла Архипова перенесет вглубь веков — в сочинение включены нравоучительные испанские баллады XIII века из собрания паралитургических кантиг Cantigas de Santa Maria.

«Чтобы стыдиться — нужен Другой: внешний или внутренний наблюдатель, который вправе оценивать, судить и осуждать. В этом спектакле каждый — и свидетель, и судья, и соглядатай, и объект наблюдения», — комментируют в Доме Радио.

Премьерные показы «Стыда» состоятся 8, 9 и 10 марта в Доме Радио на Невском, 62.

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