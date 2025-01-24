Артисты Мариинского и Большого театров примут участие в мемориальном вечере в честь экс-премьера Владимира Шклярова

Помимо балетной программы, в Белом фойе исторической сцены откроется фотовыставка, посвященная сценической жизни премьера, а также многообразию его ролей — от романтических принцев до дерзких героев.
Мариинский театр проведет вечер памяти экс-премьера, трагически ушедшего из жизни в ноябре прошлого года. Спектакль под названием «Магия Владимира Шклярова» соберет звезд балета 9 февраля, в день, когда Владимиру Шклярову могло бы исполниться 40 лет.
Программу откроет третий акт балета «Спящая красавица» Петра Чайковского в редакции Сергея Вихарева — реконструкции постановки Мариуса Петипа 1890 года. На исторической сцену в ведущих партиях выйдут Рената Шакирова и Филипп Степин, а также Мария Ширинкина и Евгений Коновалов.
Во втором отделении — гала-программа, в которой примут участие солисты Большого и Мариинского театров. Среди исполнителей — Светлана Захарова, Владислав Лантратов, Игорь Цвирко, Екатерина Кондаурова, Константин Зверев и другие. Сценическая программа будет дополнена редкими архивными кадрами и видеозаписями, а хореограф Владимир Варнава, представит отдельный номер.
В завершении вечера покажут культовую сцену «В царстве теней» из балета «Баядерка» Людвига Минкуса. Главные партии исполнят Виктория Терешкина и Кимин Ким.
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