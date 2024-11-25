18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

Большой театр будет продавать часть билетов на «Щелкунчика» через аукцион

В этом году билеты на спектакль будет возможно купить только на сайте, в кассах они продаваться не будут.

Olga Zinovskaya / Shutterstock

Введение новой системы объясняют «колоссальной популярностью балета». Одна часть будет доступна только онлайн на официальном сайте Большого театра (первую партию запустят 2 декабря в 10:00), другая — в рамках аукционных торгов, принять участие в которых смогут как физические, так и юридические лица. Как отмечается, часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов театра.

При этом, приобрести билеты можно только для личного посещения. Покупатель имеет право оформить до 4 билетов, указав персональные данные всех гостей. Переоформление билетов на других лиц невозможно. Вводится система динамического ценообразования: стоимость меняется в зависимости от спроса.

Реализация билетов через аукцион позволит как физическим, так и юридическим лицам получить доступ к популярным местам, а часть вырученных средств направят на поддержку артистов Большого театра.

Ника Стрижак

Телеведущая, документалист:

Купить билет на «Щелкунчик» через торги? И почём получится? А никто не забыл, что «Щелкунчик» — детский спектакль! Именно дети в каникулы заполняют зал. Огромное число приличных взрослых открывало для себя мир театра в пять-семь лет именно с этого балета. Это важная часть культурного воспитания. Вы помните, как вас привела мама в театр, как вы поражались красоте его зала, как угасала огромная люстра и поднимался занавес, какая была в этом торжественность, как вас поутру собирали и наряжали? Банты и туфельки были обязательны! А сейчас бедные папа и мамы будут биться на аукционе? Господа, дело же не в деньгах, это Чайковский все-таки. Театр имеют право любить не только богатые. Ау! год семьи не закончился, где там поборники детского счастья? P.S.: Мы вообще про государственные театры говорим?

График спектаклей и аукционов опубликован здесь.

В 2025 году купить билеты в театр или на концерт можно будет только по документам. Что об этом думают Лев Лурье, Ника Стрижак и Александр Малич? Мы узнали!

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: