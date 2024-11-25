Большой театр будет продавать часть билетов на «Щелкунчика» через аукцион

Введение новой системы объясняют «колоссальной популярностью балета». Одна часть будет доступна только онлайн на официальном сайте Большого театра (первую партию запустят 2 декабря в 10:00), другая — в рамках аукционных торгов, принять участие в которых смогут как физические, так и юридические лица. Как отмечается, часть собранных средств будет направлена на поддержку артистов театра.

При этом, приобрести билеты можно только для личного посещения. Покупатель имеет право оформить до 4 билетов, указав персональные данные всех гостей. Переоформление билетов на других лиц невозможно. Вводится система динамического ценообразования: стоимость меняется в зависимости от спроса.

Реализация билетов через аукцион позволит как физическим, так и юридическим лицам получить доступ к популярным местам, а часть вырученных средств направят на поддержку артистов Большого театра.

Ника Стрижак Телеведущая, документалист: Купить билет на «Щелкунчик» через торги? И почём получится? А никто не забыл, что «Щелкунчик» — детский спектакль! Именно дети в каникулы заполняют зал. Огромное число приличных взрослых открывало для себя мир театра в пять-семь лет именно с этого балета. Это важная часть культурного воспитания. Вы помните, как вас привела мама в театр, как вы поражались красоте его зала, как угасала огромная люстра и поднимался занавес, какая была в этом торжественность, как вас поутру собирали и наряжали? Банты и туфельки были обязательны! А сейчас бедные папа и мамы будут биться на аукционе? Господа, дело же не в деньгах, это Чайковский все-таки. Театр имеют право любить не только богатые. Ау! год семьи не закончился, где там поборники детского счастья? P.S.: Мы вообще про государственные театры говорим?

График спектаклей и аукционов опубликован здесь.