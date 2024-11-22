В 2025 году купить билеты в театр или на концерт можно будет только по документам. Что об этом думают Лев Лурье, Ника Стрижак и Александр Малич? Мы узнали!

Ника Стрижак, журналист и телеведущая (комментарий из телеграм-канала «Ника Стрижак»)

«Перекупщики ― зло. Но поход в театр по паспорту мне не нравится. Есть в этом что-то оскорбительное. К тому же, я, например, паспорт вообще не ношу. Не обязана. Да, когда есть проблемы с законом или вопросы транспортной безопасности, Сапсаны и аэропорты ― здесь к жизни по паспорту привыкли. Но в театр на детский утренник или условный «Вишневый сад»? Бред какой-то. Здесь давно нужны комментарии юристов. Здесь надо искать альтернативные пути борьбы с перекупщиками. Здесь надо громко признать, что студенческий билет или водительские права годятся для похода в театр. Надо разрешить покупать хотя бы два билета в руки по одному документу!

А пока представьте ситуацию: молодой человек хочет пригласить девушку в театр Раньше он шел в кассу, покупал два билета, а потом делал ей сюрприз. Заметим, он мог пригласить малознакомую ему девушку. Ситуация сегодня: он берет у девушки паспорт и покупает ей билет. Абсурд начнется, если девушка отказалась или заболела – тащи ее в кассы, чтобы она по паспорту сама (!) сдала свой билет. Никакой Анатолий Ефремович никакую Людмилу Прокофьевну теперь в театр не пригласит ― как у нее паспорт попросишь? И не удивляйтесь потом, что многие зрители мимо театра уйдут в кино. Там еще год рождения и прописку не требуют. Юриста на сцену срочно!»

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