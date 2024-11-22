В 2025 году купить билеты в театр или на концерт можно будет только по документам. Что об этом думают Лев Лурье, Ника Стрижак и Александр Малич? Мы узнали!

В Москве с 15 марта 2025 года запустят эксперимент по борьбе с перекупщиками — приобрести билеты на культурные мероприятия можно будет только по документам, удостоверяющим личность. Нововведения коснутся команд, подведомственных Депкульту — это 63 театра и 36 концертных площадки. Собака.ru спросила у петербургских деятелей культуры их мнение на этот счет (и они диаметрально разделились!).
Лев Лурье, историк, краевед, писатель и журналист
«До революции было так — большая часть дорогих билетов была абонементной. Их выкупали учреждения или, например, лейб-гвардии Преображенский полк (сейчас это могло бы быть «АО Газпром»). И определенное количество сотрудников в качестве презента пускают за их же или за корпоративные деньги на эти дорогие места. А в продажу поступают относительно дешевые билеты.
Бороться с барышниками бессмысленно. Если спектакль пользуется какой-то сенсационной известностью или это премьера, то так или иначе, билеты уйдут на черный рынок. Смягчить можно наличием большого количества относительно дешевых билетов, которые продаются в открытой продаже или распределяются по социальной квоте».
Денис Рубин, продюсер и куратор проекта «Фонтанка-69»
«Предполагается, что мера поможет бороться с экстремизмом с одной стороны и мошенничеством с другой. На словах это смотрится разумно, но по факту все упрется в реализацию проекта. Если сам факт покупки билетов по документам организовать можно и достаточно просто (благо, за образец можно взять систему покупки авиа- и железнодорожных билетов), то проблемы начнутся в момент проверки документов. Те, кто всерьез будут соблюдать регламент, столкнутся с увеличением очередей на входе. Особенно тяжело придется большим площадкам. Даже сейчас в клубе вроде «А2» на топовых концертах можно наблюдать очередь из несчастных зрителей, которая движется час и больше. С проверкой паспортов умножьте время ожидания на два, заодно умножьте на это же количество персонала и, как следствие, расходы на событие.
К этому можно добавить увеличение роста конфликтов между контролем безопасности и публикой. Кто-то забыл паспорт, кто-то решил, что может пойти по водительским правам и так далее. В итоге вход — зона повышенной нервозности — станет еще более напряженной. Некоторый процент билетов люди покупают в качестве подарка или, например, с целью пригласить барышню на свидание. Как в таком случае устроить сюрприз? Не очень понятно. Еще один неявный момент, который может сказаться на объеме покупателей — факт, что не все хотят отдавать персональные данные ради билета».
Александр Малич, директор Александринского театра (комментарий из телеграм-канала Александра «Хот Культур»)
«Думаю, что если мы пойдем по этому пути, то довольно быстро будет найдено технологическое решение, которое позволит обойтись QR-кодом или чем-то похожим и никаких «физических документов» предъявлять будет не нужно. А вообще, в Александринском до революции были именные билеты. При покупке билета зритель расписывался в «билетной книге». Благодаря этому, мы точно знаем, на каких местах и на каких спектаклях сидели, например, Пушкин, Гоголь и Достоевский. P.S. Они, кстати, были людьми постоянными и сидели, почти всегда, на одних и тех же местах».
Илья Бортнюк, промоутер, директор компании «Светлая Музыка» и генеральный продюсер фестиваля «Стереолето»
«Я думаю, что продажа по паспорту имеет смысл только если мероприятие на 100 процентов солд-аут. Это нужно, чтобы на вторичном рынке не торговали спекулянты. Это нормальная практика — во многих странах так часто делают. Причем покупка происходит не просто по паспорту, а с ограничением не больше двух билетов в одни руки. Так что это вполне нормально, но для объектов вроде Большого театра, где всегда наблюдается дефицит билетов».
Ника Стрижак, журналист и телеведущая (комментарий из телеграм-канала «Ника Стрижак»)
«Перекупщики ― зло. Но поход в театр по паспорту мне не нравится. Есть в этом что-то оскорбительное. К тому же, я, например, паспорт вообще не ношу. Не обязана. Да, когда есть проблемы с законом или вопросы транспортной безопасности, Сапсаны и аэропорты ― здесь к жизни по паспорту привыкли. Но в театр на детский утренник или условный «Вишневый сад»? Бред какой-то. Здесь давно нужны комментарии юристов. Здесь надо искать альтернативные пути борьбы с перекупщиками. Здесь надо громко признать, что студенческий билет или водительские права годятся для похода в театр. Надо разрешить покупать хотя бы два билета в руки по одному документу!
А пока представьте ситуацию: молодой человек хочет пригласить девушку в театр Раньше он шел в кассу, покупал два билета, а потом делал ей сюрприз. Заметим, он мог пригласить малознакомую ему девушку. Ситуация сегодня: он берет у девушки паспорт и покупает ей билет. Абсурд начнется, если девушка отказалась или заболела – тащи ее в кассы, чтобы она по паспорту сама (!) сдала свой билет. Никакой Анатолий Ефремович никакую Людмилу Прокофьевну теперь в театр не пригласит ― как у нее паспорт попросишь? И не удивляйтесь потом, что многие зрители мимо театра уйдут в кино. Там еще год рождения и прописку не требуют. Юриста на сцену срочно!»
Текст дополняется.
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