Фрагменты выступлений Дианы Вишневой, доки о «Шинели М» Юрия Смекалова и культпросвет от Богдана Королька стали доступны в рамках акции «Балет без границ»

Успейте увидеть (в доступе до 3 ноября!) энциклопедию жанра в просветительских роликах и эксклюзивных съемках.
2 ноября в России отмечается День балета — к этой дате организовали просветительскую акцию, в рамках которой с 1 по 3 ноября в формате коротких роликов VK Видео можно узнать подробнее не только про историю балета, но и увидеть лучшие постановки театров и танцевальных трупп со всей страны. Записи будут доступны только в дни работы проекта «Балет без границ».
Так, международный фестиваль балета Dance Open подготовил целый балетный сериал из полусотни избранных фрагментов из архива — можно увидеть как классические постановки, так и ультрасовременный репертуар. Например, фрагменты классического па-де-де Виктора Гзовского и «Марко Спада» в постановке Пьера Лакотта. Каждый выпуск предварит вступительное слово балетного критика Богдана Королька.
Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой поделился фрагментами из двух актов спектакля «Лебединое озеро» 2009 года в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова и редакции Кевина Маккензи. Прима-балерина и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева выступит в роли Одетты.
Помимо хореографических фрагментов в рамках акции представили и доку-ленты о создании постановок — 1 ноября продюсерская компания MAD хореографа Юрия Смекалова опубликовала фильм о создании культовой танц-драмы «Шинель М», а 3 ноября в покажет паблик-ток (снятый в октябре) балетного критика Ольги Угаровой с Юрием Смекаловым о премьере танц-драмы, деятельности хореографа и планах на предстоящий год.
К документальному формату также относится фильм о создании нового спектакля Петербургского театра балета Бориса Эйфмана «Преступление и наказание». Героями картины стали солисты труппы, воплотившие на сцене образы главных персонажей романа Федора Достоевского, художники-декораторы и режиссер Борис Эйфман.
Кроме того, в рамках акции можно не выходя из дома увидеть главную премьеру прошлогоднего Дягилевского фестиваля — диптих «Персефона» и Симфония псалмов Игоря Стравинского в постановке режиссера и руководителя musicAeterna Dance Анны Гусевой. За дирижерским пультом — Теодор Курентзис. Гусева также представила Tem po ra ry — фильм-дань памяти Дома Радио, сейчас закрытого на реконструкцию.
Увидеть больше можно следя за тегом #балетбезграниц в VK Видео.
12+
Фото: Master1305 / Shutterstock
Комментарии (0)