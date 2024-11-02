Фрагменты выступлений Дианы Вишневой, доки о «Шинели М» Юрия Смекалова и культпросвет от Богдана Королька стали доступны в рамках акции «Балет без границ»

2 ноября в России отмечается День балета — к этой дате организовали просветительскую акцию, в рамках которой с 1 по 3 ноября в формате коротких роликов VK Видео можно узнать подробнее не только про историю балета, но и увидеть лучшие постановки театров и танцевальных трупп со всей страны. Записи будут доступны только в дни работы проекта «Балет без границ».

Так, международный фестиваль балета Dance Open подготовил целый балетный сериал из полусотни избранных фрагментов из архива — можно увидеть как классические постановки, так и ультрасовременный репертуар. Например, фрагменты классического па-де-де Виктора Гзовского и «Марко Спада» в постановке Пьера Лакотта. Каждый выпуск предварит вступительное слово балетного критика Богдана Королька.

Фонд содействия развитию балетного искусства Дианы Вишневой поделился фрагментами из двух актов спектакля «Лебединое озеро» 2009 года в постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова и редакции Кевина Маккензи. Прима-балерина и лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Диана Вишнева выступит в роли Одетты.