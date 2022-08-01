Прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева — героиня обложки августовского номера «Собака.ru»

Обещанного три года ждут — новую прима-балерину театр объявил Петербургу 10 июля! Теперь ждем открытия сезона, чтобы восторгаться Надей в балете «Двенадцать», недавней премьере хореографа Александра Сергеева по поэме Блока.

На обложке нашего августовского номера Надежда Батоева позирует в серьгах Mercury из коллекции Classic, а также платье и чокере петербуржцев — Coeur 1989 и Atelier Biser.