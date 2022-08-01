Прима-балерина Мариинского театра Надежда Батоева — героиня обложки августовского номера «Собака.ru»

Мы предупреждали: в 2019-м предсказали инаугурацию первой солистки Мариинского Надежды Батоевой в верховный статус.
Серьги Classic Mercury, платье Coeur 1989, чокер Atelier Biser
Обещанного три года ждут — новую прима-балерину театр объявил Петербургу 10 июля! Теперь ждем открытия сезона, чтобы восторгаться Надей в балете «Двенадцать», недавней премьере хореографа Александра Сергеева по поэме Блока.
На обложке нашего августовского номера Надежда Батоева позирует в серьгах Mercury из коллекции Classic, а также платье и чокере петербуржцев — Coeur 1989 и Atelier Biser.
Надежда Батоева
«Мне кажется, первую (роль) я не станцевала, потому что педагоги не пускали — настолько я была плоха. (Смеется.) Но помню, что это были либо амурчики, либо марионетки в «Дон Кихоте». Я была совсем малышкой».
Редакция «Собака.ru» еще в 2019 году, рассказывая о новом поколении артистов балета в Петербурге, задавалась вопросом: кто может статья прима-балериной Мариинского театра. В тот раз на обложке нашего журнала как раз появилась Надежда Батоева.
Фото: Дана Сапарова
Продюсер: Маргарита Саратова
Стиль: Дарья Пашина
Визаж и волосы: Полина Панченко
Свет: Максим Самсонов и Николай Балясников Skypoint
Ретушь: Жанна Галай
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