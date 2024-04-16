«Кинотанец» — термин, обозначающий междисциплинарное направление на стыке двух видов искусства, появился на российской арт-сцене относительно недавно, в 1990-е годы. «Антология российского кинотанца» — проект, охватывающий свидетельства художников, режиссёров, хореографов, перформеров, исследователей и продюсеров, которые участвовали в процессе зарождения явления в российском арт-поле. Отдельные главы посвящены биографии кинотанца и теоретическим текстам исследователей и критиков, а также фото и видеоматериалам лабораторий, кинопоказов и тематических мастерских. Большую часть антологии занимает архив российских фильмов, выпущенных с 1990-х годов по настоящее время.
Антология создана для популяризации жанра у широкого круга зрителей, исследователей и хореографов. Сейчас на платформе доступны танц-картины постановщиков разных лет, ранее презентованных в рамках «Воскресенья кинотанца»: перефраз древнегреческого мифа в декорациях Петербурга, снятый на 16 мм, «Новый Икар» 1991 года режиссера Эдуарда Шелганова; «10 выдохов» Александра Андрияшкина, Романа Корниенко, Александры Ельчаниновой, Марии Шарафутдиновой, снятый в 2006 году; «Triptix» 2006 года Веры Атлантовой и Анастасии Кадрулевой; «45°» Ольги Цветковой; «Aquarius» режиссера Тимофея Жалнина и хореографа Елены Кузьминой; «Почва» 2020 года Рустама Нерустама (идея Ярослава Францева); «Vulnerable» 2022 года Алексея Рукинова, Ирины Кононовой; картина 2022 года «Мое место» Ольги Крамской (хореография Арины Садзик); «Соль-вода» 2022 года Анастасии Волошиной; «Let's call it» 2022 года Василия Житлова и Майи Селезневой. А также другие ленты.
Среди материалов антологии особую роль занимают статьи по истории кинотанца и современного танца в России, охватывающие период с 1990-го по 2022-ой год. Так, историческая справка даст представление о появлении феномена в 1980-х — начале 1990-х годов в проектах DEREVO (Авангардный театр) Антона Адасинского и Инженерном театре AXE — в материале «Физический театр и кинотанец». В открытом доступе — материалы о петербургском фестивале «Кинотанец», о проекте медиа-художника Виктории Илюшкиной и куратора Олеси Туркиной «Видеоформа», о картине «Слепок» и многом другом.
Узнать подробнее о явлении кинотанца можно благодаря аналитическим материалам театрального и балетного критика Айсылу Кадыровой «Краткая история современного танца» о главных именах женщин-хореографов; философа танца и антрополога Ирины Сироткиной «Кинемология и хореология: науки о движении и танце» — о появлении науки о движениях; разбору истории взаимосвязей кино и балета автора и руководителя проекта, режиссера кино Дины Верютиной, а также многому другому.
Какая антология современного кинотанца без персоналий — в интервью Ольги Угаровой о себе, о своем опыте восприятии явления рассказывают танцовщик и хореограф Александр Любашин, лингвист и создатель термина «кинотанец» Алла Ковган, идеолог театра танцевально-пластической драмы «Театр Земли» Виталий Ким, прима современного танца Ольга Цветкова, кинематографист и создатель проекта «Антологии российского кинотанца» Дина Верютина и основатель собственной школы танца и танцевальной компании «ЭТО» Александр Могилев.
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