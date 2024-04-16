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Появилась «Антология российского кинотанца» — со статьями, фильмами и интервью с Александром Могилевым, Антоном Адасинским и другими культовыми хореографами

«Кинотанец» — термин, обозначающий междисциплинарное направление на стыке двух видов искусства, появился на российской арт-сцене относительно недавно, в 1990-е годы. «Антология российского кинотанца» — проект, охватывающий свидетельства художников, режиссёров, хореографов, перформеров, исследователей и продюсеров, которые участвовали в процессе зарождения явления в российском арт-поле. Отдельные главы посвящены биографии кинотанца и теоретическим текстам исследователей и критиков, а также фото и видеоматериалам лабораторий, кинопоказов и тематических мастерских. Большую часть антологии занимает архив российских фильмов, выпущенных с 1990-х годов по настоящее время.

Анастасия Волошина, «Соль и вода», 2022 год

Анастасия Волошина, «Соль и вода», 2022 год

Режиссер Тимофей Жалнин и хореограф Елена Кузьмина, «Aquarius», 2018 год

Режиссер Тимофей Жалнин и хореограф Елена Кузьмина, «Aquarius», 2018 год

Василий Житлов, Майя Селезнева, «Let's call it», 2022 год

Василий Житлов, Майя Селезнева, «Let's call it», 2022 год

Алексей Рукинов, «Vulnerable», 2022 год

Алексей Рукинов, «Vulnerable», 2022 год

Антология создана для популяризации жанра у широкого круга зрителей, исследователей и хореографов. Сейчас на платформе доступны танц-картины постановщиков разных лет, ранее презентованных в рамках «Воскресенья кинотанца»: перефраз древнегреческого мифа в декорациях Петербурга, снятый на 16 мм, «Новый Икар» 1991 года режиссера Эдуарда Шелганова; «10 выдохов» Александра Андрияшкина, Романа Корниенко, Александры Ельчаниновой, Марии Шарафутдиновой, снятый в 2006 году; «Triptix» 2006 года Веры Атлантовой и Анастасии Кадрулевой; «45°» Ольги Цветковой; «Aquarius» режиссера Тимофея Жалнина и хореографа Елены Кузьминой; «Почва» 2020 года Рустама Нерустама (идея Ярослава Францева); «Vulnerable» 2022 года Алексея Рукинова, Ирины Кононовой; картина 2022 года «Мое место» Ольги Крамской (хореография Арины Садзик); «Соль-вода» 2022 года Анастасии Волошиной; «Let's call it» 2022 года Василия Житлова и Майи Селезневой. А также другие ленты.

Среди материалов антологии особую роль занимают статьи по истории кинотанца и современного танца в России, охватывающие период с 1990-го по 2022-ой год. Так, историческая справка даст представление о появлении феномена в 1980-х — начале 1990-х годов в проектах DEREVO (Авангардный театр) Антона Адасинского и Инженерном театре AXE — в материале «Физический театр и кинотанец». В открытом доступе — материалы о петербургском фестивале «Кинотанец», о проекте медиа-художника Виктории Илюшкиной и куратора Олеси Туркиной «Видеоформа», о картине «Слепок» и многом другом.

антологиякинотанца.рф / «Антология российского кинотанца»
антологиякинотанца.рф / «Антология российского кинотанца»
антологиякинотанца.рф / «Антология российского кинотанца»
антологиякинотанца.рф / «Антология российского кинотанца»

Узнать подробнее о явлении кинотанца можно благодаря аналитическим материалам театрального и балетного критика Айсылу Кадыровой «Краткая история современного танца» о главных именах женщин-хореографов; философа танца и антрополога Ирины Сироткиной «Кинемология и хореология: науки о движении и танце» — о появлении науки о движениях; разбору истории взаимосвязей кино и балета автора и руководителя проекта, режиссера кино Дины Верютиной, а также многому другому.

Алла Ковган
антологиякинотанца.рф / «Антология российского кинотанца»

Алла Ковган

Александр Могилев
антологиякинотанца.рф / «Антология российского кинотанца»

Александр Могилев

Ольга Цветкова
антологиякинотанца.рф / «Антология российского кинотанца»

Ольга Цветкова

Какая антология современного кинотанца без персоналий — в интервью Ольги Угаровой о себе, о своем опыте восприятии явления рассказывают танцовщик и хореограф Александр Любашин, лингвист и создатель термина «кинотанец» Алла Ковган, идеолог театра танцевально-пластической драмы «Театр Земли» Виталий Ким, прима современного танца Ольга Цветкова, кинематографист и создатель проекта «Антологии российского кинотанца» Дина Верютина и основатель собственной школы танца и танцевальной компании «ЭТО» Александр Могилев.

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