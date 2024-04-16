Антология создана для популяризации жанра у широкого круга зрителей, исследователей и хореографов. Сейчас на платформе доступны танц-картины постановщиков разных лет, ранее презентованных в рамках «Воскресенья кинотанца»: перефраз древнегреческого мифа в декорациях Петербурга, снятый на 16 мм, «Новый Икар» 1991 года режиссера Эдуарда Шелганова; «10 выдохов» Александра Андрияшкина, Романа Корниенко, Александры Ельчаниновой, Марии Шарафутдиновой, снятый в 2006 году; «Triptix» 2006 года Веры Атлантовой и Анастасии Кадрулевой; «45°» Ольги Цветковой; «Aquarius» режиссера Тимофея Жалнина и хореографа Елены Кузьминой; «Почва» 2020 года Рустама Нерустама (идея Ярослава Францева); «Vulnerable» 2022 года Алексея Рукинова, Ирины Кононовой; картина 2022 года «Мое место» Ольги Крамской (хореография Арины Садзик); «Соль-вода» 2022 года Анастасии Волошиной; «Let's call it» 2022 года Василия Житлова и Майи Селезневой. А также другие ленты.