Что такое «кинотанец»? Расскажут и покажут на Новой сцене и в Доме кино

«Кинотанец» — термин, обозначающий междисциплинарное направление на стыке двух видов искусства, появился на российской арт-сцене относительно недавно, в 2000-е годы. Несмотря на популярность феномена за границей — от первых кинетоскопических кадров танцующей Лои Фуллер и короткометражного дадаистского перформанса Рене Клера «Антракт» 1924 года до хореографических перебивок в поп-клипах и док-ленты Вима Вендерса о Пине Бауш 2011 года — в России это явление все еще остается оплотом нишевого кино. Основательница «Академии нового танца» Ольга Цветкова и хореограф Анастасия Лоншакова осветят процесс становления явления на примере картин российских режиссеров.