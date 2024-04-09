Что такое «кинотанец»? Расскажут и покажут на Новой сцене и в Доме кино

«Кинотанец» — термин, обозначающий междисциплинарное направление на стыке двух видов искусства, появился на российской арт-сцене относительно недавно, в 2000-е годы. Несмотря на популярность феномена за границей — от первых кинетоскопических кадров танцующей Лои Фуллер и короткометражного дадаистского перформанса Рене Клера «Антракт» 1924 года до хореографических перебивок в поп-клипах и док-ленты Вима Вендерса о Пине Бауш 2011 года — в России это явление все еще остается оплотом нишевого кино. Основательница «Академии нового танца» Ольга Цветкова и хореограф Анастасия Лоншакова осветят процесс становления явления на примере картин российских режиссеров.
14 апреля на Новой сцене в рамках «Воскресенья кинотанца» пройдет презентация исследования о возникновении и развитии аудиовизуального искусства, в центре внимания которого изучение природы бытового движения человека в разных культурах «Антология российского кинотанца» — проект охватит свидетельства художников, режиссёров, хореографов, перформеров, исследователей и продюсеров, которые участвовали в процессе зарождения и становления этого явления в российском арт-поле. Большую часть антологии занимает архив российских фильмов, выпущенных с 1990-х годов по настоящее время.
В кинопрограмме «Антологии российского кинотанца»: перефраз древнегреческого мифа в декорациях Петербурга, снятый на 16 мм, «Новый Икар» 1991 года режиссера Эдуарда Шелганова; «10 выдохов» Александра Андрияшкина, Романа Корниенко, Александры Ельчаниновой, Марии Шарафутдиновой, снятый в 2006 году; «Triptix» 2006 года Веры Атлантовой и Анастасии Кадрулевой; «45°» Ольги Цветковой; «Aquarius» режиссера Тимофея Жалнина и хореографа Елены Кузьминой; «Почва» 2020 года Рустама Нерустама (идея Ярослава Францева); «Vulnerable» 2022 года Алексея Рукинова, Ирины Кононовой; картина 2022 года «Мое место» Ольги Крамской (хореография Арины Садзик); «Соль-вода» 2022 года Анастасии Волошиной; «Let's call it» 2022 года Василия Житлова и Майи Селезневой.
Ольга Цветкова
В Доме кино 25 апреля можно будет посмотреть видеоработы, созданные в рамках выездной лаборатории по кинотанцу «Академии нового танца» под руководством хореографа Анастасии Лоншаковой. Студенты, открывшейся осенью прошлого года образовательной программы для хореографов и танц-художников, неделю провели в деревне Сарма Иркутской области прямо на берегу озера Байкал, где работали над созданием работ в жанре кинотанца. В итоге получилось 12 самобытных работ Эльзы Абдулхаковой, Натальи Бриль, Рустама Нерустама, Виктории Кибе, Святослава Мельникова, Юлии Очаковской, Полины Прокопьевой, Карины Селиверстовой, Регины Старовойтовой, Настасьи Суриковой, Елены Шакировой и Алии Шаргимуллиной — о поиске самоидентичности. Перед показом пройдет вводная лекция ведущего специалиста по кинотанцу в Петербурге и России Дины Верютиной.
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