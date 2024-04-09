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Что такое «кинотанец»? Расскажут и покажут на Новой сцене и в Доме кино

«Кинотанец» — термин, обозначающий междисциплинарное направление на стыке двух видов искусства, появился на российской арт-сцене относительно недавно, в 2000-е годы. Несмотря на популярность феномена за границей — от первых кинетоскопических кадров танцующей Лои Фуллер и короткометражного дадаистского перформанса Рене Клера «Антракт» 1924 года до хореографических перебивок в поп-клипах и док-ленты Вима Вендерса о Пине Бауш 2011 года — в России это явление все еще остается оплотом нишевого кино. Основательница «Академии нового танца» Ольга Цветкова и хореограф Анастасия Лоншакова осветят процесс становления явления на примере картин российских режиссеров.

Рене Клер, «Антракт», 1924 год
кадр из фильма

Рене Клер, «Антракт», 1924 год

Вим Вендерс, «Пина», 2011 год
кадр из фильма

Вим Вендерс, «Пина», 2011 год

14 апреля на Новой сцене в рамках «Воскресенья кинотанца» пройдет презентация исследования о возникновении и развитии аудиовизуального искусства, в центре внимания которого изучение природы бытового движения человека в разных культурах «Антология российского кинотанца» — проект охватит свидетельства художников, режиссёров, хореографов, перформеров, исследователей и продюсеров, которые участвовали в процессе зарождения и становления этого явления в российском арт-поле. Большую часть антологии занимает архив российских фильмов, выпущенных с 1990-х годов по настоящее время.

Анастасия Волошина, «Соль и вода», 2022 год
кадр из фильма

Анастасия Волошина, «Соль и вода», 2022 год

Режиссер Тимофей Жалнин и хореограф Елена Кузьмина, «Aquarius», 2018 год
кадр из фильма

Режиссер Тимофей Жалнин и хореограф Елена Кузьмина, «Aquarius», 2018 год

Василий Житлов, Майя Селезнева, «Let's call it», 2022 год
кадр из фильма

Василий Житлов, Майя Селезнева, «Let's call it», 2022 год

Алексей Рукинов, «Vulnerable», 2022 год
кадр из фильма

Алексей Рукинов, «Vulnerable», 2022 год

В кинопрограмме «Антологии российского кинотанца»: перефраз древнегреческого мифа в декорациях Петербурга, снятый на 16 мм, «Новый Икар» 1991 года режиссера Эдуарда Шелганова; «10 выдохов» Александра Андрияшкина, Романа Корниенко, Александры Ельчаниновой, Марии Шарафутдиновой, снятый в 2006 году; «Triptix» 2006 года Веры Атлантовой и Анастасии Кадрулевой; «45°» Ольги Цветковой; «Aquarius» режиссера Тимофея Жалнина и хореографа Елены Кузьминой; «Почва» 2020 года Рустама Нерустама (идея Ярослава Францева); «Vulnerable» 2022 года Алексея Рукинова, Ирины Кононовой; картина 2022 года «Мое место» Ольги Крамской (хореография Арины Садзик); «Соль-вода» 2022 года Анастасии Волошиной; «Let's call it» 2022 года Василия Житлова и Майи Селезневой.

Ольга Цветкова
Надежда Дискант, Яна Давыдова

Ольга Цветкова

В Доме кино 25 апреля можно будет посмотреть видеоработы, созданные в рамках выездной лаборатории по кинотанцу «Академии нового танца» под руководством хореографа Анастасии Лоншаковой. Студенты, открывшейся осенью прошлого года образовательной программы для хореографов и танц-художников, неделю провели в деревне Сарма Иркутской области прямо на берегу озера Байкал, где работали над созданием работ в жанре кинотанца. В итоге получилось 12 самобытных работ Эльзы Абдулхаковой, Натальи Бриль, Рустама Нерустама, Виктории Кибе, Святослава Мельникова, Юлии Очаковской, Полины Прокопьевой, Карины Селиверстовой, Регины Старовойтовой, Настасьи Суриковой, Елены Шакировой и Алии Шаргимуллиной — о поиске самоидентичности. Перед показом пройдет вводная лекция ведущего специалиста по кинотанцу в Петербурге и России Дины Верютиной.

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