Ученые: это лето будет еще жарче предыдущего! Cтоп, что? Еще жарче?! Да когда это закончится?

Текущий 2024 год может оказаться еще теплее, чем рекордный 2023 год, такой прогноз в начале апреля сделали ученые Главной геофизической обсерватории и Института физики атмосферы. Ранее синоптики предупреждали: есть шанс, что ближайшее лето окажется самым жарким за всю историю наблюдений. Куда еще жарче? Почему исследователи так думают? И значит ли это, что в Москве и Петербурге следует ждать +40? Объясняем вместе со специалистами!
Что случилось?
2024 год может обновить рекорд и стать самым жарким в истории наблюдений — такой прогноз российских ученых опубликовало издание РБК. Как пояснил в беседе с журналистами ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, это связано с явлением под названием Эль-Ниньо (периодически возникающая ситуация, когда течения в южной части Тихого океана меняются, в результате чего Мировой океан забирает меньше тепла из атмосферы).
«В 2023 году мы имели сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», — приводит РБК слова Киселева.
Аналогичную идею высказал в беседе с журналистами заместитель директора Института физики атмосферы Александр Чернокульский: «В этом году есть риск нового рекорда». О том, что 2024 год может побить рекорд 2023-го, ранее писал Bloomberg. При этом еще в феврале синоптики предупреждали, что ближайшее лето в России может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений.
Еще жарче? Такое вообще возможно?
Вполне. Как известно, климат быстро меняется, поэтому вероятность того, что 2024 год в итоге окажется почти таким же теплым, как предыдущий, или даже жарче, существует. При этом она вовсе не стопроцентная.
Как поясняет и. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ Артем Павловский, во второй год Эль-Ниньо «можно прогнозировать, что этот год также будет весьма теплым». Хотя утверждать, что средняя температура лета или всего года обязательно окажется рекордной, преждевременно, полагает ученый.
Алексей Кокорин
Нобелевский лауреат, эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди»:
Разговоры о том, что это лето станет рекордным именно в России, скорее всего, испорченный телефон. Средняя температура нижнего слоя атмосферы летом по всей планете, то есть включая также и все океаны, действительно, вероятно, будет рекордной. Это связано с определенной фазой тихоокеанских течений, так называемых Эль-Ниньо, она началась в мае прошлого года. До этого была фаза Ла-Нинья, когда температуры, наоборот, минимальные. Работает это так: в атмосфере есть лишнее тепло, поскольку человек усилил парниковый эффект. Более 90% этого тепла поглощает океан, и делает он это то быстрее, то медленнее. Во время Ла-Нинья поглощение идет ускоренное, а когда Эль-Ниньо — поглощение ослабленное.
Скорее всего, весь 2024 год сохранится Эль-Ниньо. Поэтому и существует вывод климатологов, что по всей планете будет аномально тепло. Но это именно по всей планете, к тому же очень неравномерно: конкретные влияния Эль-Ниньо и на температуры, и на осадки будут в Юго-Восточной Азии, в Индонезии, в Австралии, в Южной Америке, но на Россию это практически не влияет.
Как это вообще можно предсказать?
Для этого ученые строят сложные динамические или статистические математические модели. «[Для создания подобных прогнозов] ученые ориентируются на различные циркуляционные индексы, — объясняет Артем Павловский из СПбГУ. — К примеру, индексы, связанные с Эль-Ниньо или Северо-Атлантическим колебанием. Поскольку мы наблюдаем за ними достаточно долго, то мы можем проследить определенные закономерности: если мы в начале года знаем значения этих индексов, то летом или по итогу года можно ожидать определенных значений температур».
При этом, подчеркивает Павловский, такие предположения, как правило, не имеют «синоптической точности». Проще говоря, такого рода заявления ученых говорят о том, что лето будет жарким или холодным с той или иной степенью вероятности. И эта вероятность сильно ниже, чем у краткосрочного прогноза погоды, в котором говорится, что завтра, к примеру, будет дождь и +10 градусов.
Хорошо, ждать ли в Петербурге +40 этим летом?
Такая экстренная температура в нашем городе никогда не наблюдалась, рекорд для Петербурга — 37 градусов. Будет ли он побит в этом году, никто не может знать наверняка. Важно понимать, что ученые, говоря о рекордной температуре в 2023 году, вовсе не имеют в виду, что где-то на планете будет так жарко, как никогда прежде.
«Когда мы говорим о средней глобальной температуре, то это усредненное значение, полученное на основе всех наблюдений на всех метеорологических станциях мира, — утверждает Артем Павловский из СПбГУ. — Это не значит, что везде было одинаково жарко, тем более постоянно. Простой пример: когда мы здесь, в Европейской части России, замерзали в конце 2023 — начале 2024 года, в США, напротив, была колоссальная положительная температурная аномалия. Там было на 7–8 градусов теплее нормы, хотя у нас, повторюсь, машины не заводились».
Также, добавляет главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, жаркое лето вовсе не означает волн дневного жара или нескольких резких пиков с температурой под 40 градусов (но такое развитие событий тоже полностью исключать нельзя).
«Мы все помним очень жаркий июнь 2010-го, — говорит Колесов, — но последние годы мы подходили к средним значениям этого года. У нас в прошлом августе были рекорды средней температуры, но не было такой удушающей жары. Высокая средняя температура достигалась в том числе за счет высоких ночных температур. В итоге все это вполне нормально переносилось».
Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга:
Гидрометцентром предварительно составлен прогноз на летний период, но он пока лишь предполагает, что в нашем регионе — Петербург и Ленинградская область — средняя температура будет близка к норме. Но это пока ничего не говорит нам о том, будут ли внутри этих месяцев аномально жаркие или холодные дни. То же самое по количеству осадков — предполагается, что в первые два месяца будет повышенное увлажнение, а в августе ближе к нормальному. Однако в реальности за несколько месяцев сказать, какое именно будет лето в Петербурге, пока невозможно.
А будет ли еще жарче?
Да. Собеседники редакции сходятся в том, что по мере развития процесса глобального потепления волны жара будут происходить все чаще. А температурные рекорды (в том числе и в Петербурге) будут постепенно обновляться.
При этом не так важны будут максимальные цифры, настаивает Кокорин. «Не следите за максимальными цифрами. Если в какой-то день у вас будет 33 градуса, это не столь важно. Важнее, что у вас будет 28 градусов всю неделю. И сколько недель это будет. Или, например, это будет по две недели с перерывами — и организм, измученный от первой волны, не выдержит следующей», — заключает Нобелевский лауреат.
Хотя представить себе ситуацию, когда в Петербурге летом будет +50, сложно даже в отдаленной перспективе, температуры более +35 будут все чаще фиксироваться в городе, предупреждает Артем Павловский из СПбГУ. «Даже +30 градусов для нашего города, учитывая влажность, — это очень тяжелая ситуация, — поясняет он. — В 2010-м мы столкнулись с жарой в +37 градусов, и это привело к десяткам тысяч преждевременных смертей на территории Европейской части страны, и немалая часть из них была в Петербурге. Количество дней с такой жарой постепенно будет увеличиваться».
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