Ученые: это лето будет еще жарче предыдущего! Cтоп, что? Еще жарче?! Да когда это закончится?

Что случилось?

2024 год может обновить рекорд и стать самым жарким в истории наблюдений — такой прогноз российских ученых опубликовало издание РБК. Как пояснил в беседе с журналистами ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев, это связано с явлением под названием Эль-Ниньо (периодически возникающая ситуация, когда течения в южной части Тихого океана меняются, в результате чего Мировой океан забирает меньше тепла из атмосферы).

«В 2023 году мы имели сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», — приводит РБК слова Киселева.

Аналогичную идею высказал в беседе с журналистами заместитель директора Института физики атмосферы Александр Чернокульский: «В этом году есть риск нового рекорда». О том, что 2024 год может побить рекорд 2023-го, ранее писал Bloomberg. При этом еще в феврале синоптики предупреждали, что ближайшее лето в России может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений.