На сценах Мариинского театра проведут театральные уроки для школьников

«"Театральный урок на сцене Мариинского" — это серия интерактивных концертов, представляющих лучшие образцы традиционных искусств музыкального театра: разнообразные виды балетных вариаций и оперных арий, дуэты, групповые танцы и массовые сцены, симфонические и камерные инструментальные произведения», — рассказали в пресс-службе театра.

Премьера нового культурно-просветительского проекта пройдет 27 октября в 12:00 на исторической сцене Мариинского театра. Помогать разбираться в увиденном будет ведущий Юрий Смекалов. Он ответит на вопросы подростков, впервые оказавшихся в музыкальном театре: «Почему певцы несколько раз повторяют одни и те же фразы?» или «Почему в балете развитие сюжета вдруг прерывается „просто“ танцами?». Задать вопросы школьники смогут через специальный чат-бот прямо во время мероприятия. Создатели проекта убеждены, что такая встреча молодой аудитории с театром даст ей возможность получить новые художественные впечатления и открыть путь к освоению театрального наследия.

Еще одной особенностью каждого такого концерта станет обязательная премьера. Проект откроет новые имена молодых исполнителей и постановщиков. На предстоящем концерте впервые покажут два номера: «Несмотря ни на что» артиста балетной труппы Мариинского театра Григория Попова (партия фортепиано — Людмила Свешникова) и Transire артиста оркестра Мариинского театра Владимира Маслова — камерное сочинение для ханга в электронной обработке в режиме реального времени.