На сценах Мариинского театра проведут театральные уроки для школьников

Новый культурно-просветительский проект для учащихся девятых классов «Театральный урок на сцене Мариинского» создан вместе с правительством города. Создатели проекта рассчитывают в актуальной форме познакомить школьников города с музыкальным театром: помочь разобраться в том, как он устроен, научить смотреть спектакли и понимать формы этого искусства.
«"Театральный урок на сцене Мариинского" — это серия интерактивных концертов, представляющих лучшие образцы традиционных искусств музыкального театра: разнообразные виды балетных вариаций и оперных арий, дуэты, групповые танцы и массовые сцены, симфонические и камерные инструментальные произведения», — рассказали в пресс-службе театра.
Премьера нового культурно-просветительского проекта пройдет 27 октября в 12:00 на исторической сцене Мариинского театра. Помогать разбираться в увиденном будет ведущий Юрий Смекалов. Он ответит на вопросы подростков, впервые оказавшихся в музыкальном театре: «Почему певцы несколько раз повторяют одни и те же фразы?» или «Почему в балете развитие сюжета вдруг прерывается „просто“ танцами?». Задать вопросы школьники смогут через специальный чат-бот прямо во время мероприятия. Создатели проекта убеждены, что такая встреча молодой аудитории с театром даст ей возможность получить новые художественные впечатления и открыть путь к освоению театрального наследия.
Еще одной особенностью каждого такого концерта станет обязательная премьера. Проект откроет новые имена молодых исполнителей и постановщиков. На предстоящем концерте впервые покажут два номера: «Несмотря ни на что» артиста балетной труппы Мариинского театра Григория Попова (партия фортепиано — Людмила Свешникова) и Transire артиста оркестра Мариинского театра Владимира Маслова — камерное сочинение для ханга в электронной обработке в режиме реального времени.
Всего за театральный сезон Мариинский рассчитывает принять 47 тысяч девятиклассников из всех школ Петербурга. При этом присоединиться к «Театральному уроку» есть у каждого петербуржца — купить билет можно на сайте театра.
«Привлекать в театр нового зрителя классическими старинными постановками сегодня сложно, потому что у них совершенно другой темпоритм, другая эстетика, другая форма. И наша главная задача — создавать проекты, которые будут заинтересовывать молодое поколение, потому что мы не можем рассчитывать на то, что в театр будут ходить только выросшие на классике люди. На самом деле ведь элитарное искусство и становится элитарным потому, что далеко не все хотят в этом разбираться и не у всех хватает на это сил и времени. А если мы с самого раннего возраста начнем давать детям возможность понимать искусство, они с большим энтузиазмом будут посещать театр в будущем», — отмечает руководитель и ведущий «Театрального урока на сцене Мариинского», солист балета, хореограф, мастер курса в ГИТИСе Юрий Смекалов.
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