Владимир Варнава и musicAeterna Dance покажут физическую драму Okho

В основе постановки — музыка Яниса Ксенакиса. Его произведение «Rebonds A/B» (1987-1989) для перкуссии соло фокусирует внимание участников и зрителей на сочетании «академических» и «этнических» перкуссионных тембров и техник, индетерминированной последовательности контрастных звуковых пластов — то хрупких и разреженных, то полных яростной мощи, которая одновременно создает эффекты и саспенса, и созерцания.

Сочинение «Okho», написанное Ксенакисом в 1989 году для трех африканских барабанов джембе, предъявляет к ансамблистам экстраординарные исполнительские требования. «Композитор ищет новые способы звукоизвлечения из традиционных ударных, конструирует разделы одночастной композиции то с помощью последовательности Фибоначчи, то посредством компьютерной программы, создавая, по собственному признанию, управляемый хаос. Название произведения, давшее титул спектаклю, это набор фонем, чистый звук, восклицание, не имеющее определенного значения и, следовательно, способное означать все сразу», — отмечают в Доме Радио.

«Persephassa» Ксенакиса для шести мультиперкуссионистов названа по одному из древних имен Персефоны, греческой богини мира мертвых, зерна и весны. Это сочинение представляет собой образец так называемой стохастической музыки, которую Ксенакис создавал с помощью исчислений вероятностей в стремлении найти баланс между Хаосом и Порядком. В то же время Persephassa является «политопом», то есть произведением композитора-архитектора, в котором пространство и свет играют столь же значительные роли, что и музыка.

Премьерный показ физической драмы Okho Владимира Варнавы пройдет 22 апреля в МТС Live Холл.

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