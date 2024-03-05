Фестиваль Context. Diana Vishneva объявил планы на 2024 год. Главная тема — связь танца и архитектуры

Диана Вишнева

О программе фестиваля Context. Diana Vishneva-2024:

Составляя программу Context на 2024 год, мы постоянно анализировали, в каком направлении хотим двигаться дальше, каким мы видим этот новый, формирующийся здесь и сейчас, этап фестиваля. Это сложные вопросы, требующие времени. Поэтому сегодня Context — это ощущение другого движения, другого обновления. Во многом, осмысление новых себя и поиск нового для себя контекста.

В прошлом сезоне мы исследовали связи танца и музыки, благодаря чему сложились интересные творческие дуэты современных хореографов и композиторов, возникли и новые имена. Со всеми мы планируем в будущем продолжать работу.

В рамках главной темы года нам интересен поиск философских параллелей, ведь танец и архитектура во многом схожи. Как в танце важен пережитый телесный опыт, обычно невидимый для зрителя, так и для нас в архитектуре полезна та практика, что лежит за результатом, выраженным в той или иной статичной форме. Задуманная еще в прошлом году тема архитектуры сегодня раскрывается для нас самих в вопросах: где наша точка опоры и какой линией нам двигаться дальше. И мы начинаем этот поиск.