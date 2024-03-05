Фестиваль Context. Diana Vishneva объявил планы на 2024 год. Главная тема — связь танца и архитектуры

В программе междисциплинарный проект с Левашовским хлебозаводом, копродукция с Нижегородским театром оперы и балета, премьера Ольги Лабовкиной, опен-колл, резиденция для молодых авторов и другие события.
Как рассказали «Собака.ru» в команде Context. Diana Vishneva, в 2024 году фестиваль выйдет за пределы театральных пространств и предложит как зрителям, так и авторам поменять угол наблюдения за танцем сегодняшнего дня и найти новые точки опоры современной хореографии через исследование архитектуры. Вдохновение будут черпать у великого постмодернистского автора Триши Браун — того самого отважного хореографа, которая впервые в истории отправила танцовщика импровизировать на отвесной стене нью-йоркского небоскреба.
«Не для того, чтобы поразить общественность цирковым трюком, а с целью художественной и научной — освоить новое пространство для танца. Триша Браун до конца своей карьеры изучала работу человеческого тела в экстремальных условиях, различные способы освоения пространства, методику сохранения равновесия, кинетические свойства движения тел в архитектурных объектах», — отмечают в команде фестиваля.
Уже традиционно новый, 12-й сезон Context. Diana Vishneva откроется двумя тематическими инициативами для профессионального сообщества: хореографам, архитекторам и сценографам предложат поучаствовать в совместной резиденции и создать постановку при поддержке продюсерской команды фестиваля, а для опытных хореографов откроется опен-колл на реализацию своей идеи — также с командой и танцовщиками Context.
Первым событием сезона станет двухчастный проект в коллаборации с Левашовским хлебозаводом — сайт-специфик танцевальный перформанс и интерактивная инсталляция будут созданы командой из куратора, хореографа, архитекторов, композитора и танцовщиков. Связующим звеном для всех частей междисциплинарного проекта станет специально созданная архитектурная конструкция. Перформанс покажут в пространстве Левашовского хлебозавода 28 и 30 марта, инсталляция будет доступна зрителям и после перформанса — до 11 апреля.
Хореограф Ксения Бурмистрова
Первым событием сезона станет двухчастный проект в коллаборации с Левашовским хлебозаводом — сайт-специфик танцевальный перформанс и интерактивная инсталляция будут созданы командой из куратора, хореографа, архитекторов, композитора и танцовщиков. Связующим звеном для всех частей междисциплинарного проекта станет специально созданная архитектурная конструкция. Перформанс покажут в пространстве Левашовского хлебозавода 28 и 30 марта, инсталляция будет доступна зрителям и после перформанса — до 11 апреля.
В июле фестиваль отправится в Нижний Новогород — на сцене «Пакгаузы на Стрелке» представят совместную с Нижегородским Государственным академическим театром оперы и балета имени Пушкина премьеру двух одноактных балетов по пьесам Максима Горького. В первом акте Павел Глухов ищет самодостаточный и полноценный хореографический язык для воплощения драмы пьесы «На дне», предлагая зрителю вовлечься в социальную игру и самостоятельно выстроить отношение к происходящему. Второй акт — балет-сказка «Девушка и смерть» Кирилла Радева погрузит в мир контрастов, где любовь и смерть становятся неразрывными частями единого сценического полотна, а современная интерпретация поэмы Горького перекликается с духом времени.
Эскиз для балета «Девушка и смерть»
«Освоение новых архитектурных пространств откликается и в нашей копродукции с культурным центром Пакгаузы в Нижнем Новгороде. Если раньше выезды в регионы были скорее поддержкой, то сегодня — это полноценное сотворчество. Региональные театры и площадки также рождают смыслы и теперь работать можно намного шире и объёмнее. Опыт фестиваля сейчас очень помогает в этом», — говорит худрук фестиваля Диана Вишнева.
В новом сезоне зрителей также ждет танцевальный спецпроект ко Дню архитектуры, декабрьская премьера хореографического спектакля Ольги Лабовкиной «Длить и продлевать» о времени в контексте человеческой жизни, коллаборации Context с институциями и брендами, близкими фестивалю по духу и тематике сезона, которые фестиваль будет анонсировать в течение года.
О программе фестиваля Context. Diana Vishneva-2024:
Составляя программу Context на 2024 год, мы постоянно анализировали, в каком направлении хотим двигаться дальше, каким мы видим этот новый, формирующийся здесь и сейчас, этап фестиваля. Это сложные вопросы, требующие времени. Поэтому сегодня Context — это ощущение другого движения, другого обновления. Во многом, осмысление новых себя и поиск нового для себя контекста.
В прошлом сезоне мы исследовали связи танца и музыки, благодаря чему сложились интересные творческие дуэты современных хореографов и композиторов, возникли и новые имена. Со всеми мы планируем в будущем продолжать работу.
В рамках главной темы года нам интересен поиск философских параллелей, ведь танец и архитектура во многом схожи. Как в танце важен пережитый телесный опыт, обычно невидимый для зрителя, так и для нас в архитектуре полезна та практика, что лежит за результатом, выраженным в той или иной статичной форме. Задуманная еще в прошлом году тема архитектуры сегодня раскрывается для нас самих в вопросах: где наша точка опоры и какой линией нам двигаться дальше. И мы начинаем этот поиск.
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