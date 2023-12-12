Диана Вишнева исполнит соло-премьеру «Душа» в рамках двух вечеров танца и музыки Context

«Небо на земле» в хореографии Ольги Васильевой — три соло на музыку Петра Чайковского, которые будут исполнены Любовью Савчук, Людмилой Ворониной и Ренатой Назметдиновой. Это постановка о прославлении женщины, в центре которой — тема единения хрупкости и силы духа. «Добродетель и мир несет образ трех граций. Автор обращается к нему с желанием насладиться ощущением надежды, света и добра», — отмечают в команде Context.

Хореограф Элина Кавалерова представит в рамках вечера вторую и завершающую главу диптиха «1/2». Обе работы объединяет выбор музыкального полотна с пронзительным вокалом Эмили Д’Анжело. Здесь нет конкретных героев и имен, но есть люди, связанные друг с другом тонкой социальной нитью. Это чистый танец, полный телесной поэзии и метафор, исполненный Лидией Антоновой и Богданом Кочуровым.

Константин Кейхель покажет постановку «IV», размышляющую о восприятии времени — в главных партиях на сцену выйдут участники «Inner Company» Юлиана Анфимова, Татьяна Краснова, Дарья Нарицына и Богнад Кочуров. Кирилл Радев представит в рамках вечера опус «Lacrimae», участие в котором примут Людмила Воронина, Алина Костарева, Рената Назметдинова, Любовь Савчук и Арсений Смирнов. Это пластическая метафора музыкального произведения Генделя «Son nata a lagrimar», в которой раскрываются темы «разлуки» и «утраты».

С соло в рамках вечера танца и музыки выступит прима Мариинского театра и худрук Context Диана Вишнева — она выйдет на сцену в постановке «Душа», созданной специально для нее хореографом Павлом Глуховым. «Из облака, в котором сгустились надежда и радость, тревога и ярость, страсть и отчаяние, смех и любовь, тянутся нити желаний. Сплетенные в тонкий кокон сбывшегося и несбывшегося, они толкают на действие — и рождается танец судьбы. Увидеть его сможет лишь Душа», — так описывают соло его создатели.

Вечер танца и музыки пройдет 22 и 23 декабря в здании бывшего международного банка на Невском проспекте, 58. Подробности можно найти здесь.

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