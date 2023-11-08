Николай Цискаридзе ставит «Щелкунчика» для Театра балета имени Якобсона

Балет «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена, который сегодня считается каноническим, был впервые представлен в 1934 году на сцене Мариинского театра. Это не только история борьбы добра и зла, но и яркий рассказ о детстве и взрослении. Отходя от мрачной образности сказки Гофмана, все события балета Вайнонен стремился представить так, как если бы они были увидены глазами Маши: это сон ребенка, отражающий впечатления от новогоднего праздника.

«Сон повторяет явь, расцвечивая ее всеми красками детской фантазии. Именно поэтому у Вайнонена мир реальный и фантастический четко разграничены: в этом ему помогает и музыка Чайковского, такая разная в реальной и сказочных картинах балета», — говорят о постановке в Театре балета имени Леонида Якобсона.

Николай Цискаридзе переработал постановку Вайнонена — очистил хореографический текст от следов времени и представил, как отмечают в театре, «любимую сказку в роскошном современном оформлении». Увидеть нового «Щелкунчика» в трех актах можно 3, 4 и 5 декабря — премьера балета пройдет на Основной сцене БДТ имени Товстоногова.

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