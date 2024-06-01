Ректор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе: «Я все от кулис до туалетов проверяю сам»

Мне выпала неожиданная и приятная задача взять у вас интервью. Хотя мы знакомы уже много лет, но видимся не так часто, и у меня есть вопросы! Мы с вами практически одновременно закончили службу в Большом театре и в 2013 году переехали в Петербург. Я полюбила этот город всем сердцем. А вы?

Я не переезжал и не собираюсь. Когда меня официально объявили ректором, на пресс-конференции какая-то корреспондентка язвительно спросила: «Ну что, Николай, теперь вы петербуржец?» Ее бестактный тон меня несколько задел, и я ответил, что я — тбилисец и всегда им останусь. Хореограф Джордж Баланчин, уже основав в Америке New York City Ballet, говорил так: «По крови я грузин, по культуре — русский, а по национальности — петербуржец». Мне повезло знать тех, кто является петербуржцами в нескольких поколениях, поэтому никогда себя так не назову. Это такие характеры! Закаленные в том числе суровым климатом. Они качественно отличаются от тех, кто мнит себя питерцем и бьет кулаком в грудь. Галина Сергеевна Уланова и Марина Тимофеевна Семенова (прима-балерины и педагоги, которые в 1920-х учились у самой Агриппины Яковлевны Вагановой. — Прим. ред.) с гордостью произносили: «Мы — ленинградки». Понимаешь, Анжелина, какой оттенок? В Петербург я влюбился давным-давно, еще до того, как начал танцевать. Я постепенно так его изучил, что могу водить экскурсии и рассказывать то, что не все местные знают. Только это не делает меня петербуржцем. Впервые я оказался здесь в мои семь с половиной лет. Мама привела меня на улицу Зодчего Росси и показала здание Ленинградского хореографического училища.

Тогда вы еще не предполагали, что будете артистом балета?

Даже мыслей таких не было. Я хорошо помню тот июльский день. Мы были в поездке с обширной театрально-музейной программой. Помимо этого у мамы были свои дела. Я только после ее смерти обнаружил, что у нее с Петербургом была связана личная история, она задолго до моего рождения хорошо знала и сам город, и многих людей отсюда. Она запланировала время на покупки в Гостином дворе (тогда этот универмаг был практически еще одной достопримечательностью, где продавались дефицитные товары), а мне купила билет на сеанс в кинотеатр «Аврора» — в прокате шел фильм Милоша Формана «Амадей». После мы договорились встретиться в сквере, что в народе зовется Катькин сад. Фильм шел три часа, я нарыдался, вышел из кино, купил мороженое и ждал маму. Когда она пришла, то тоже купила себе мороженое и рассказала мне про памятник Екатерине II и все фигуры, окружающие его пьедестал. Он произвел огромнейшее впечатление: думаю, это один из лучших монументов царствующим особам в мире. Потом мы обогнули здание Александринского театра и пришли на улицу Росси. Мама сказала: «Ты же любишь балет, вот здесь ему учат». А я заметил, какой странной особенной походкой шли некоторые девочки.

Выворотно, да?

Да, это были воспитанницы училища. Еще я запомнил, что в Петербурге везде ходили толпы. В Исаакиевский собор, который тогда был антирелигиозным музеем с маятником Фуко, стояла гигантская очередь, круга в три по периметру. Мама, которая всегда сразу шла напролом, подошла в ее начало, дала какой-то женщине трешку — и мы оказались внутри. Меня в первый визит в Петербург больше всего поразил как раз Исаакиевский собор.

А когда вы приехали сюда уже во взрослом возрасте, что-то стало для вас удивительным открытием?

Неухоженность. Петербург моего детства — город бесподобной красоты. Он запомнился мне разно­ цветным, очень праздничным по сравнению с Москвой, где я часто бывал. Еще меня поразил ужасный холод. Когда я в 13 лет при­ ехал на просмотр в Вагановское в марте, вся улица Росси была завалена сугробами, а на здании висели гигантские сосульки.