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Балет

5 многообещающих балетных артистов Петербурга

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Мы уже рассказывали вам про балерин, чьих Аврор и Одетт с Одиллиями всегда ждем с особым трепетом. На очереди — все главные принцы Дезире, Зигфриды и Щелкунчики Петербурга: будущие суперзвезды, которых при должном упорстве и везении ждет блестящая танцевальная карьера!

Михаил Вильчук, предоставлено Мариинским театром

Репетиция «Парка» 

Мариинский театр

Эван Капитен

Мариинский театр, первый солист

За плечами первого солиста Мариинского театра с голливудским экстерьером — балетная школа Парижской оперы и пять лет в Большом театре Беларуси. Француз переехал из Парижа в Минск в 16 лет и быстро стал солистом.

Петербургская карьера танцовщика началась в 2022 году, когда он стартовал сразу с титульной партии сердцееда Солора в классическом блокбастере «Баядерка». Сейчас он постоянный партнер примы с великими драматическим наполнением Оксаны Скорик и уже выходит в романтическом дуэте с красавицей Кристиной Шапран в балете «Парк» Анжелена Прельжокажа на музыку Моцарта.

Мариинский театр

 «Жизель» 

Никита Корнеев

Мариинский театр, второй солист

На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве партнер Марии Ильюшкиной, как истинный джентльмен классического балета, пропустил даму вперед: солистка получила золотую медаль, коллега по дуэту, отдав всю свою энергию на поддержку балерине, —бронзовую.

Уверенный в себе Зигфрид в «Лебедином озере» и легкий граф Альберт в «Жизели» прославился среди балетоманов своим прыжком и баллоном. А в Мариинский попал не с традиционным бэкграундом Академии Вагановой, а с базисом Штутгартской школы имени Джона Крэнко — петербургский стиль в стенах театра ему прививает педагог и экс-премьер Данила Корсунцев.

Давиде Лориккио

Михайловский театр, солист

Судьба Давиде Лориккио вполне ожидаема для артиста петербургского театра, но не так предсказуема для итальянца. Учеба в частной школе на Аппенинском полуострове и опека русского педагога привела его в Академию Вагановой, а старание и упорство в классе — в финал престижного международного конкурса в Лозанне, где когда-то блистательно выступали Диана Вишнева и Сергей Полунин.

И это еще не все! Прежде чем начать театральную карьеру, жаждущий нового профессионального опыта Лориккио прошел стажировку в труппе Королевского балета «Ковент-Гарден» в Лондоне и только после этого — в 2019 году — приступил к работе в Михайловском.

Скоро в новом сезоне шоу «Большой балет» по телеканалу «Культура» его мастерские заноски и пируэты смогут оценить все, а пока можно ознакомиться с его обаянием в офлайне: балете «Чиполлино» — там у Лориккио (заслуженно!) главная партия.

Театр балета им. Л. Якобсона
Театр балета им. Л. Якобсона

Дмитрий Соболев

Театр балета им. Л. Якобсона, солист

Солист Театра балета им. Л. Якобсона окончил в Академии Вагановой класс сурового (и справедливого!) Николая Максимовича Цискаридзе. Тяжело в учении, но чуть легче на сцене: в арсенале Соболева блестящее владение техникой и кристальная чистота исполнения.

Недаром его окрашенный молниеносными перевоплощениями выход в миниатюре «Вестрис», которую Леонид Якобсон назвал в честь танцовщика XVIII века и поставил для Михаила Барышникова перед Московским международным конкурсом 1969 года, уже отмечен и критиками, и поклонниками.

Ян Омельницкий, предоставлено героем

Далер Рузиматов

Мариинский театр, артист балета

Сын премьера-легенды Фаруха Рузиматова и артистки Мариинского, а потом Михайловского балета Виктории Омельницкой (Кутеповой) только что отметил 20-летие. Летом он окончил Академию Вагановой и с этого сезона числится в труппе Мариинского.

Пока сдержанно — в кордебалете, хотя уже дебютировал в сольной партии Зимы в балете «Золушка». Будущее Далера может ждать блестящее: в анамнезе — фактура, природа и школа, осталось дело за малым — трудом и удачей.

Текст: танцколумнист Ольга Угарова

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