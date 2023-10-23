5 многообещающих балетных артистов Петербурга

Эван Капитен

Мариинский театр, первый солист

За плечами первого солиста Мариинского театра с голливудским экстерьером — балетная школа Парижской оперы и пять лет в Большом театре Беларуси. Француз переехал из Парижа в Минск в 16 лет и быстро стал солистом.

Петербургская карьера танцовщика началась в 2022 году, когда он стартовал сразу с титульной партии сердцееда Солора в классическом блокбастере «Баядерка». Сейчас он постоянный партнер примы с великими драматическим наполнением Оксаны Скорик и уже выходит в романтическом дуэте с красавицей Кристиной Шапран в балете «Парк» Анжелена Прельжокажа на музыку Моцарта.