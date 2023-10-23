5 многообещающих балетных артистов Петербурга

Мы уже рассказывали вам про балерин, чьих Аврор и Одетт с Одиллиями всегда ждем с особым трепетом. На очереди — все главные принцы Дезире, Зигфриды и Щелкунчики Петербурга: будущие суперзвезды, которых при должном упорстве и везении ждет блестящая танцевальная карьера!
Эван Капитен
Мариинский театр, первый солист
За плечами первого солиста Мариинского театра с голливудским экстерьером — балетная школа Парижской оперы и пять лет в Большом театре Беларуси. Француз переехал из Парижа в Минск в 16 лет и быстро стал солистом.
Петербургская карьера танцовщика началась в 2022 году, когда он стартовал сразу с титульной партии сердцееда Солора в классическом блокбастере «Баядерка». Сейчас он постоянный партнер примы с великими драматическим наполнением Оксаны Скорик и уже выходит в романтическом дуэте с красавицей Кристиной Шапран в балете «Парк» Анжелена Прельжокажа на музыку Моцарта.
«Жизель»
Никита Корнеев
Мариинский театр, второй солист
На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве партнер Марии Ильюшкиной, как истинный джентльмен классического балета, пропустил даму вперед: солистка получила золотую медаль, коллега по дуэту, отдав всю свою энергию на поддержку балерине, —бронзовую.
Уверенный в себе Зигфрид в «Лебедином озере» и легкий граф Альберт в «Жизели» прославился среди балетоманов своим прыжком и баллоном. А в Мариинский попал не с традиционным бэкграундом Академии Вагановой, а с базисом Штутгартской школы имени Джона Крэнко — петербургский стиль в стенах театра ему прививает педагог и экс-премьер Данила Корсунцев.
Давиде Лориккио
Михайловский театр, солист
Судьба Давиде Лориккио вполне ожидаема для артиста петербургского театра, но не так предсказуема для итальянца. Учеба в частной школе на Аппенинском полуострове и опека русского педагога привела его в Академию Вагановой, а старание и упорство в классе — в финал престижного международного конкурса в Лозанне, где когда-то блистательно выступали Диана Вишнева и Сергей Полунин.
И это еще не все! Прежде чем начать театральную карьеру, жаждущий нового профессионального опыта Лориккио прошел стажировку в труппе Королевского балета «Ковент-Гарден» в Лондоне и только после этого — в 2019 году — приступил к работе в Михайловском.
Скоро в новом сезоне шоу «Большой балет» по телеканалу «Культура» его мастерские заноски и пируэты смогут оценить все, а пока можно ознакомиться с его обаянием в офлайне: балете «Чиполлино» — там у Лориккио (заслуженно!) главная партия.
Дмитрий Соболев
Театр балета им. Л. Якобсона, солист
Солист Театра балета им. Л. Якобсона окончил в Академии Вагановой класс сурового (и справедливого!) Николая Максимовича Цискаридзе. Тяжело в учении, но чуть легче на сцене: в арсенале Соболева блестящее владение техникой и кристальная чистота исполнения.
Недаром его окрашенный молниеносными перевоплощениями выход в миниатюре «Вестрис», которую Леонид Якобсон назвал в честь танцовщика XVIII века и поставил для Михаила Барышникова перед Московским международным конкурсом 1969 года, уже отмечен и критиками, и поклонниками.
Далер Рузиматов
Мариинский театр, артист балета
Сын премьера-легенды Фаруха Рузиматова и артистки Мариинского, а потом Михайловского балета Виктории Омельницкой (Кутеповой) только что отметил 20-летие. Летом он окончил Академию Вагановой и с этого сезона числится в труппе Мариинского.
Пока сдержанно — в кордебалете, хотя уже дебютировал в сольной партии Зимы в балете «Золушка». Будущее Далера может ждать блестящее: в анамнезе — фактура, природа и школа, осталось дело за малым — трудом и удачей.
Текст: танцколумнист Ольга Угарова
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