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Балет

В Петербурге может появиться музей балета

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С таким предложением выступил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он отметил, что сейчас в стране нет ни одного подобного проекта.

StockphotoVideo / Shutterstock.com

В качестве примера, он привел успех выставки «Первая позиция» в Манеже. По его словам, экспозиция продемонстрировала, что музей балета тоже был бы востребован. «Вчера обсуждали это с Борисом Эйфманом и тоже пришли к выводу, что хотя бы маленький, но музей должен возникнуть», — рассказал Роман Карманов.

Также руководитель фонда культурных инициатив отметил, что с мая 2021 года организация направила на реализацию проектов в российских регионах около 20 млрд рублей. Для выполнения порядка 300 проектов в Петербурге выделено 2 млрд рублей.

С 12 октября в «Манеже» откроется выставка русской скульптуры XX века. Она продолжает исследование развития отечественной скульптуры, начавшееся в 2021 году проектом «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева», и фокусирует внимание исключительно на прошедшем столетии.

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