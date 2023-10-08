В Петербурге может появиться музей балета

В качестве примера, он привел успех выставки «Первая позиция» в Манеже. По его словам, экспозиция продемонстрировала, что музей балета тоже был бы востребован. «Вчера обсуждали это с Борисом Эйфманом и тоже пришли к выводу, что хотя бы маленький, но музей должен возникнуть», — рассказал Роман Карманов.

Также руководитель фонда культурных инициатив отметил, что с мая 2021 года организация направила на реализацию проектов в российских регионах около 20 млрд рублей. Для выполнения порядка 300 проектов в Петербурге выделено 2 млрд рублей.

С 12 октября в «Манеже» откроется выставка русской скульптуры XX века. Она продолжает исследование развития отечественной скульптуры, начавшееся в 2021 году проектом «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева», и фокусирует внимание исключительно на прошедшем столетии.