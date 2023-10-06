В «Манеже» покажут русскую скульптуру XX века. Это выставка «Сопряжение форм»

Выставка продолжает исследование развития отечественной скульптуры, начавшееся в 2021 году проектом «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева», и фокусирует внимание исключительно на ХХ веке — как «наиболее сложном, многогранном и недостаточно изученном периоде» в контексте развития русской скульптуры.
Фрих-Хар Исидор Григорьевич. Панно "Праздник". Екатеринбургский музей изобразительных искусств
Как рассказали «Собака.ru» в «Манеже», концепция выставки «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» под кураторством Елизаветы Павлычевой объединяет два культурных пласта ХХ столетия — скульптуру и кино/видеосъемку — в историческом и кинетическом контексте. Хроника XX века в скульптуре и скульптура XX века в документальной хронике — основной лейтмотив проекта. В экспозицию вошли 300 скульптурных произведений из фондов 48 ведущих организаций культуры и науки Петербурга, Москвы и других регионов России, а также из частных собраний. В числе авторов работ — Михаил Аникушин, Вера Мухина, Эрнст Неизвестный, Степан Эрьзи. На выставке будут также экспонированы произведения скульпторов, в силу различных обстоятельств оказавшихся в тени и оцененных лишь с течением времени.
Экспозиция выстроена по тематико-хронологическому принципу — с аллюзиями на кинематограф. Среди разделов «Сценарный план», посвященный главным социально-исторические вехам ХХ века, «Действующие лица», представляющий бюсты выдающихся деятелей ХХ столетия, «В главных ролях» с моделями осуществленных и неосуществленных памятников, «Монтаж и цветокоррекция» о цветной и абстрактной скульптуре и «18+», демонстрирующий обнаженную натуру. Завершающая часть экспозиции — «Широкий формат»: раздел раскрывает тему труда в скульптуре и позволяет оказаться в «Мастерской скульптора», где представлена документальная хроника создания знаковых скульптур ХХ века.
Берлин Леонид Львович. "Скульптурная композиция с керамическими головами". 1990-е. Музей «Новый Иерусалим»
Сокуратор выставки (Государственный Русский музей):
Двадцатый век с его научно-технической и культурной революцией подарил такому в целом консервативному виду изобразительного искусства, как скульптура, тематическое и пластическое разнообразие (в основном за счёт бытовых и социально-политических мотивов, как в реалистических, так и абстрактных формах), расширение жанровых рамок (происходит взаимопроникновение портрета, жанровых композиций и пейзажа), изменил целеполагание при создании станковой скульптуры (появляются «отчётные» произведения, выполненные специально для выставок, многие заказные работы окрашиваются «общественной значимостью»), привлёк внимание и возвеличил предмет как таковой (с одной стороны, произошло превращение бытовых предметов — мебели, продуктов, разного рода технических деталей — в скульптуру, с другой — скульптура обрела несвойственные ей практические функции), обусловил обогащение скульптуры за счёт дизайнерских приёмов). Всё это многообразие форм и стилей отражено в концепции выставочного проекта.
Выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век» будет открыта с 12 октября по 3 декабря 2023 года в Центральном выставочном зале «Манеж».
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