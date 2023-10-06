В «Манеже» покажут русскую скульптуру XX века. Это выставка «Сопряжение форм»

Марина Стекольникова

Сокуратор выставки (Государственный Русский музей):

Двадцатый век с его научно-технической и культурной революцией подарил такому в целом консервативному виду изобразительного искусства, как скульптура, тематическое и пластическое разнообразие (в основном за счёт бытовых и социально-политических мотивов, как в реалистических, так и абстрактных формах), расширение жанровых рамок (происходит взаимопроникновение портрета, жанровых композиций и пейзажа), изменил целеполагание при создании станковой скульптуры (появляются «отчётные» произведения, выполненные специально для выставок, многие заказные работы окрашиваются «общественной значимостью»), привлёк внимание и возвеличил предмет как таковой (с одной стороны, произошло превращение бытовых предметов — мебели, продуктов, разного рода технических деталей — в скульптуру, с другой — скульптура обрела несвойственные ей практические функции), обусловил обогащение скульптуры за счёт дизайнерских приёмов). Всё это многообразие форм и стилей отражено в концепции выставочного проекта.