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Балет

Виктория Терешкина, Мария Хорева и Надежда Батоева исполнят партии Одетты на сцене Мариинского

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В театре стартует марафон «Лебединого озера» — до конца недели легенду классического русского балета Петра Чайковского покажут четыре раза. На мариинской сцене балет идет в редакции Константина Сергеева — одного из лучших Зигфридов, который создал версию «Лебединого озера», ставшую классической.

Фото: Данил Ярощук

Виктория Терешкина

Фото: Мария Попова

Мария Хорева

Фото: Дана Сапарова

Надежда Батоева

Мариинский театр

О «Лебедином озере» Чайковского:

Академизм «Лебединого озера» — в четких структурных построениях, в строгой классической школе, в традиционном разделении на классический и характерный танцы. Психологизм — в загадочной теме двойничества, в культивируемой теме фатума и рока. Именно в этой постановке кинохроника запечатлела лирический танец Галины Улановой, виртуозный блеск Натальи Дудинской, академическую безупречность Габриэлы Комлевой, мятежную страстность Галины Мезенцевой. И великую гуманистическую идею: любовь сильнее смерти.

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24 июля титульные партии «Лебединого озера» исполнят Виктория Терешкина и Кимин Ким, 26 июля — Надежда Батоева и Роман Беляков, 29 июля — Мария Хорева и Филипп Степин, а также Рената Шакирова и Евгений Коновалов: в этот день показы балета пройдут в 12:00 и 19:00. Дирижером всех спектаклей выступит Валерий Овсянников.

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