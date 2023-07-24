Виктория Терешкина, Мария Хорева и Надежда Батоева исполнят партии Одетты на сцене Мариинского

Мариинский театр

О «Лебедином озере» Чайковского:

Академизм «Лебединого озера» — в четких структурных построениях, в строгой классической школе, в традиционном разделении на классический и характерный танцы. Психологизм — в загадочной теме двойничества, в культивируемой теме фатума и рока. Именно в этой постановке кинохроника запечатлела лирический танец Галины Улановой, виртуозный блеск Натальи Дудинской, академическую безупречность Габриэлы Комлевой, мятежную страстность Галины Мезенцевой. И великую гуманистическую идею: любовь сильнее смерти.