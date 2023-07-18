Команда студии «Сдвиг»

О программе фестиваля «Танец без ума от себя и от любви»:

Это работы, в которых танец рождает образы и размышления о чувственной самоорганизации, ужасе времени, жажде движения, ненасильственном взаимодействии. Это работы авторства самих организаторов и хореографов, с которыми уже сотрудничала студия, а также проекты, отобранные по открытому конкурсу. В этом фестивале не будет громких имен, здесь за себя говорят сами работы. И это именно то, что характеризует современный танец сегодня — это не территория конкурирующих «звезд», а пространство коллабораций, взаимодействия и солидарности.