В программу, которую собрала команда независимых танцевальных художников и со-кураторов студии «Сдвиг», вошли 10 танцевальных работ, большая часть из которых — петербургские премьеры.
Первый уикенд фестиваля пройдет 29 и 30 июля в Доме Радио, в первой студии которого разместятся самые масштабные работы. В субботу, 29 июля, можно увидеть действо для людей и цифровых агентов «Стая», задуманное хореографом Аней Кравченко и музыкантом Анастасией Толчневой (Lovozero). В воскресенье, 30 июля, хореограф Альбина Вахитова и танцевальная компания SAAD DANCE исполнят балет Water-Wonder на одноименную музыкальную пьесу венгерского композитора Тибора Семзе. Эти показы пройдут совместно с программой «Теории о практике» Дома Радио, предлагая зрителям обсудить работы с кураторами программы после показов.
Второй уикенд откроется 4 августа на сцене киностудии «Лендок» работой «От двух до пяти» — ироничным перформансом Дарьи Плоховой и «Мастерской современного танца и перформанса» о телесности словотворчества. Днем 5 августа здесь же можно увидеть работу хореографа Евгении Сизминой «Тонкие линии», в которой четыре танцовщицы исследуют образность женского тела на каблуках, мерцая между агрессивностью и ранимостью. Вечером 5 августа фестиваль переместится в студию «Сдвиг» и продолжится показами камерных и, как отмечают организаторы, самых рискованных работ.
Вечер 6 августа займут два соло. В пространстве студии «Сдвиг» покажут «Лебединую песню» Ольги Цветковой — мистический диалог танцовщицы с Сергеем Курехиным при участии его музыки, живого черного кота и видео проекции медиа-художницы Илоны Бородиной, а также Horse maintenance Вероники Тихоновой — трансгуманистический перформанс, основанный на расширении возможностей тела.
В рамках завершающего фестиваль уикенда в студии «Сдвиг» можно увидеть работы, в которых танец выступает в роли философии и прикасается к экзистенциальным вопросам. 11 августа хореографы Албертс Альбертс и Александра Конникова проведут восьмую встречу серийного перформанса «Жажда», в который пригласят трех танцевальных коллег для вдумчивого и спонтанного диалога и танца.
Утром 12 августа можно увидеть перформанс «Иррациональное тело» хореографа Антона Вдовиченко — танцевальный манифест совместности, где убедительность танцующего тела не снимается даже его обнажением. А вечером — спектакль танцовщика Дениса Чернышова Connect — насыщенное событиями музыкально-танцевальное трио, созданное под впечатлением книги «Путешествие домой» Радханатха Свами.
О программе фестиваля «Танец без ума от себя и от любви»:
Это работы, в которых танец рождает образы и размышления о чувственной самоорганизации, ужасе времени, жажде движения, ненасильственном взаимодействии. Это работы авторства самих организаторов и хореографов, с которыми уже сотрудничала студия, а также проекты, отобранные по открытому конкурсу. В этом фестивале не будет громких имен, здесь за себя говорят сами работы. И это именно то, что характеризует современный танец сегодня — это не территория конкурирующих «звезд», а пространство коллабораций, взаимодействия и солидарности.
Фестиваль современного танца «Танец без ума от себя и от любви» пройдет с 28 июля по 13 августа. Подробности программы можно найти здесь.
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