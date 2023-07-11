На следующий день, 30 июля, хореограф Альбина Вахитова и танцевальная компания SAAD DANCE исполнят работу Water-Wonder по одноименной музыкальной пьесе венгерского композитора Тибора Семзе. По принципу создания работа близка к абстрактному балету, в котором важна связь музыки и движения, следующая общему пониманию времени. Возникая из разрозненных течений, время существования исполнителей и музыкальных линий постепенно синхронизируется, сливаясь в единое русло. Эти динамические метаморфозы продолжает световое решение работы — мощный свет отражается от зеркального покрытия, умножая движения танцовщиков бликами и отражениями.

После каждого показа спектакли со зрителями обсудят Алевтина Грунтовская и Евгений Калачев — танцхудожники и кураторы просветительской программы Дома Радио «Теории о практике». Основная цель этого направления — рассказывать о современном танце и перформансе, основываясь на академической теоретической базе, но самый важный акцент кураторы делают на современном танце как междисциплинарном искусстве.

Первый сезон фестиваля «Танец без ума от себя и от любви» от команды студии «Сдвиг» пройдет с 28 июля по 13 августа. Подробности программы можно найти здесь.

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