18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

В Доме Радио пройдет уикенд-открытие фестиваля современного танца — с премьерами перформансов и обсуждениями

Поделиться:

Первый независимый фестиваль современного танца «Танец без ума от себя и от любви» от команды студии «Сдвиг» пройдет на разных площадках Петербурга и представит спектакли, перформансы, лаборатории и другие события, учреждая себя как спонтанный и самоорганизованный НИИ танца.

Изображение предоставлено пресс-службой Дома Радио. Фото: Егор Слизяк

«Стая»

Фестиваль стартует с уикенда-открытия, площадкой для которого станет Дом Радио. 29 июля здесь состоится петербургская премьера перформанса «Стая», созданного хореографом Анной Кравченко и междисциплинарной художницей Анастасией Толчневой (Lovozero).«Стая» предлагает образ чувственной самоорганизации людей и приглашает погрузиться в звуковой и кинестетический ландшафт, который возникает в реальном времени. Семь танцовщиков действуют в пространстве, связанные звуковой системой, которая записывает, обрабатывает и выдает в реальном времени их голоса.

Water-Wonder

На следующий день, 30 июля, хореограф Альбина Вахитова и танцевальная компания SAAD DANCE исполнят работу Water-Wonder по одноименной музыкальной пьесе венгерского композитора Тибора Семзе. По принципу создания работа близка к абстрактному балету, в котором важна связь музыки и движения, следующая общему пониманию времени. Возникая из разрозненных течений, время существования исполнителей и музыкальных линий постепенно синхронизируется, сливаясь в единое русло. Эти динамические метаморфозы продолжает световое решение работы — мощный свет отражается от зеркального покрытия, умножая движения танцовщиков бликами и отражениями.

После каждого показа спектакли со зрителями обсудят Алевтина Грунтовская и Евгений Калачев — танцхудожники и кураторы просветительской программы Дома Радио «Теории о практике». Основная цель этого направления — рассказывать о современном танце и перформансе, основываясь на академической теоретической базе, но самый важный акцент кураторы делают на современном танце как междисциплинарном искусстве.

Первый сезон фестиваля «Танец без ума от себя и от любви» от команды студии «Сдвиг» пройдет с 28 июля по 13 августа. Подробности программы можно найти здесь.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: