Первый независимый фестиваль современного танца «Танец без ума от себя и от любви» от команды студии «Сдвиг» пройдет на разных площадках Петербурга и представит спектакли, перформансы, лаборатории и другие события, учреждая себя как спонтанный и самоорганизованный НИИ танца.
«Стая»
Фестиваль стартует с уикенда-открытия, площадкой для которого станет Дом Радио. 29 июля здесь состоится петербургская премьера перформанса «Стая», созданного хореографом Анной Кравченко и междисциплинарной художницей Анастасией Толчневой (Lovozero).«Стая» предлагает образ чувственной самоорганизации людей и приглашает погрузиться в звуковой и кинестетический ландшафт, который возникает в реальном времени. Семь танцовщиков действуют в пространстве, связанные звуковой системой, которая записывает, обрабатывает и выдает в реальном времени их голоса.
На следующий день, 30 июля, хореограф Альбина Вахитова и танцевальная компания SAAD DANCE исполнят работу Water-Wonder по одноименной музыкальной пьесе венгерского композитора Тибора Семзе. По принципу создания работа близка к абстрактному балету, в котором важна связь музыки и движения, следующая общему пониманию времени. Возникая из разрозненных течений, время существования исполнителей и музыкальных линий постепенно синхронизируется, сливаясь в единое русло. Эти динамические метаморфозы продолжает световое решение работы — мощный свет отражается от зеркального покрытия, умножая движения танцовщиков бликами и отражениями.
После каждого показа спектакли со зрителями обсудят Алевтина Грунтовская и Евгений Калачев — танцхудожники и кураторы просветительской программы Дома Радио «Теории о практике». Основная цель этого направления — рассказывать о современном танце и перформансе, основываясь на академической теоретической базе, но самый важный акцент кураторы делают на современном танце как междисциплинарном искусстве.
Первый сезон фестиваля «Танец без ума от себя и от любви» от команды студии «Сдвиг» пройдет с 28 июля по 13 августа. Подробности программы можно найти здесь.
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