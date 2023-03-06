«Дочь фараона» в хореографии Мариуса Петипа — первая балетная премьера Мариинского театра в 2023 году

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, реконструкцию первого полнометражного балета Мариуса Петипа, поставленного в Петербурге чуть более 160 лет назад, осуществил итальянский танцовщик и балетмейстер Тони Канделоро — «известный как исследователь русского балетного наследия, реконструктор и обладатель обширной коллекции костюмов, гравюр, фотографий и других архивных материалов, связанных с историей танца».

«Расшифровывая записи Николая Сергеева, сделанные по системе Владимира Степанова, и воспоминания артистов, связанных с «Русскими сезонами» Дягилева и видевших «Дочь фараона» или когда-то ее танцевавших, Канделоро вернул на сцену грандиозный спектакль с обилием виртуозных классических танцев, массовых сцен, характерных композиций и изящной пантомимы», — говорят в Мариинском.