«Дочь фараона» в хореографии Мариуса Петипа — первая балетная премьера Мариинского театра в 2023 году

Это «богатый, невероятно красивый балет», состоящий из четырех актов, 500 костюмов и «великолепных декораций» от Роберта Пердзиолы. Постановщик Тони Канделоро обещает «настоящее пиршество для глаз»!
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, реконструкцию первого полнометражного балета Мариуса Петипа, поставленного в Петербурге чуть более 160 лет назад, осуществил итальянский танцовщик и балетмейстер Тони Канделоро — «известный как исследователь русского балетного наследия, реконструктор и обладатель обширной коллекции костюмов, гравюр, фотографий и других архивных материалов, связанных с историей танца».
«Расшифровывая записи Николая Сергеева, сделанные по системе Владимира Степанова, и воспоминания артистов, связанных с «Русскими сезонами» Дягилева и видевших «Дочь фараона» или когда-то ее танцевавших, Канделоро вернул на сцену грандиозный спектакль с обилием виртуозных классических танцев, массовых сцен, характерных композиций и изящной пантомимы», — говорят в Мариинском.
По словам Канделоро, «Дочь фараона» — «богатый, невероятно красивый балет», состоящий из четырех актов, 500 костюмов и «великолепных декораций» от Роберта Пердзиолы. «Здесь уже очень ярко виден гений Мариуса Петипа, и благодаря тому, как его хореографический текст был записан в прошлом, сегодня мы можем восстановить спектакль почти таким, каким он был задуман авторами. Очень важно, что театр решил вернуть на сцену постановку, с которой началась великая история Петипа и русского балета, столько подарившая всему миру, и я очень рад быть частью этого проекта», — поделился постановщик.
Партии в спектакле также исполнят Виктория Терешкина, Екатерина Кондаурова, Надежда Батоева, Кимин Ким, Владимир Шкляров, Мария Ильюшкина, Мария Хорева, Рената Шакирова, Филипп Степин, Елена Евсеева, Мария Ширинкина, Никита Корнеев и другие. Премьерные показы пройдут 24, 25 и 26 марта в Мариинском-2.
Об истории постановки «Дочь фараона»:
«Дочь фараона» на либретто Жюля Сен-Жоржа, который превратил популярный роман Теофиля Готье «Роман мумии» в фантастическую историю любви англичанина лорда Вильсона и дочери фараона, был впервые поставлен в 1862 году на сцене Большого каменного театра Санкт-Петербурга (ныне Мариинский театр). Один из самых масштабных балетных спектаклей своего времени оказался золотым для Дирекции императорских театров — сохранившиеся финансовые документы 1860-х годов иллюстрируют масштаб вложений в постановку. Золотым стал спектакль и для его автора, хореографа Мариуса Петипа. Успех «Дочери фараона» принес ему, тогда танцовщику труппы, не только признание, но и пост балетмейстера императорских театров. Золотым, дорогим сердцу был этот балет и для артистов. На протяжении шестидесяти шести лет сценической жизни спектакль оставался любимым для многих занятых в нем исполнителей, и очень часто они выбирали «Дочь фараона» для своих бенефисов. За долгие годы в главной женской партии — Аспиччии — балетоманы могли видеть Каролину Розати, для бенефиса которой Петипа и поставил этот балет, Марию Суровщикову-Петипа — супругу хореографа и одну из непревзойденных исполнительниц главной женской партии, Матильду Кшесинскую, Ольгу Преображенскую, Анну Павлову, Ольгу Спесивцеву, Марину Семенову и многих других блистательных балерин прошлого.
Напомним, первой оперной премьерой Мариинского театра в 2023 году стала «Набукко» Джузеппе Верди.
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