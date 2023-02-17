В Мариинском представят оперу Джузеппе Верди «Набукко» — первую премьеру театра в 2023 году

Мировая премьера оперы состоялась более 180 лет назад — 9 марта 1842 года «Набукко» была представлена на сцене миланского Teatro alla Scala. «За сезон она была показана еще семь раз, чтобы в следующем вновь вернуться в репертуар — «Набукко» поставили заново, и за три месяца спектакль выдержал 57 представлений. Так третья опера молодого малоизвестного композитора сделала его важной фигурой в музыкальном мире», — рассказали в Мариинском театре.

В России «Набукко» впервые представили в 1851 году — итальянская труппа поставила оперу на сцене Большого (Каменного) театра. Заглавную партию исполнил Джорджо Ронкони, выступавший на миланской премьере. Всего было дано четыре представления, после чего произведение не исполняли более 50 лет.

«Набукко» в версии 2023 года ставит режиссер Анна Шишкина, вместе с ней в команде художник по декорациям Петр Окунев, художник по свету Антон Николаев, художник-технолог по костюмам Антония Шестакова и художник по видео Вадим Дуленко. Музыкальный руководитель и дирижер новой постановки — Валерий Гергиев. Партии к премьере готовят сразу несколько составов ведущих солистов труппы. Премьерные показы пройдут 5 марта в 14:00 и 19:00, 12 марта в 12:00, 16:00 и 20:00, а также 31 марта в 19:00.

Мариинский театр О «Набукко» Джузеппе Верди: Эта опера считается первой по-настоящему вердиевской оперой и одним из лучших творений итальянского композитора. Сюжет основан на библейской истории о жестоком вавилонском царе Навуходоносоре, вставшем на путь истины, пройдя через триумф, предательство и безумие. Это сложное, многомерное произведение — и сюжетно, и музыкально. В «Набукко» же впервые появляется настоящая вердиевская героиня — темпераментная Абигайль, для роли которой Верди создает партию «неистового сопрано.

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