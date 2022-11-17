Кинотанец, эксперименты с движением и первая книга о contemporary для детей: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил детскую и кинопрограммы

Программа Context.Старт, ориентированная на детскую и подростковую аудиторию, в этом году объединена темой «Почему человек танцует» — все мероприятия покажут многообразие форм языка современного танца. «Каждое из событий может быть самостоятельным для посещения, а все вместе они станут полноценной точкой входа для подростка в мир современного танца и дадут общее представление о том, что такое движение и современная хореография», — отмечают организаторы.

Программа будет состоять из трех блоков. Спектакль «Почему я танцую» хореографа Александра Фролова рассматривает эволюцию танцевальной техники как метафору развития человека — от неловкого, но уютного младенчества постановка проводит через озорное детство, сложный подростковый возраст и прекрасную юность к осознанной зрелости.

Мастер-класс от хореографа Александра Рудика «ТанцКонструктор» для детей и подростков помогает уделить внимание целостной настройке всех систем организма перед танцем, провести импровизацию по задачам и через движение взаимодействовать друг с другом. В завершении участники обратятся к композиции танца: из чего она состоит, как возможно создавать композицию в реальном времени, спонтанно, действуя и наблюдая за ее развитием, а также представят небольшой танцевальный перформанс с активным участием зрителей.

Мастер-класс «Человек-Движение-Пространство» от постановщика и педагога Татьяны Тарабановой, в свою очередь, представляет собой необычную практику с использованием икосаэдра вдохновлена методами исследования движения философа и теоретика Рудольфа фон Лабана — он разработал конструктивный подход к человеческий биомеханике. На классе участники изучат основы анатомии, чтобы понимать ориентиры своего тела, будут работать в группах и учиться свободно и честно «говорить движением».