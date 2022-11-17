Кинотанец, эксперименты с движением и первая книга о contemporary для детей: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил детскую и кинопрограммы

Главными событиями станут первый спектакль для детей и подростков «Почему я танцую», серия мастер-классов от педагогов и хореографов фестиваля, выпуск первой книги для детей о современной хореографии, а также два блока короткометражного кино, посвященные кинотанцу и экспериментам с движением и пластикой.
Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, в этом году кинопрограмма Context.Film представляет короткометражные танцевальные фильмы, а также музыкальные и экспериментальные видео последних лет, созданные режиссерами, хореографами и мультидисциплинарными артистами со всего мира. Видео были отобраны на основе open-call из более чем 3 тысяч заявок.
Программа «Кинотанец» представлена работами профессиональных режиссеров, хореографов и артистов из России, Италии, Германии, Франции, Грузии, Армении, Канады, США, Аргентины, Уругвая, Австралии, Индии и Ирана. В нее вошли переосмысленные и перенесенные на экран сценические постановки, киноработы и музыкальные видео, где танец является основой нарратива или главным действующим лицом. Разные подходы к пластике, операторской работе, восприятию тела позволят увидеть кинотанец в объеме и зафиксировать его состояние на сегодняшний день. В программе вниманием зрителя будет управлять не только хореограф и художник по костюмам и свету, но и режиссер видеоработы и ее оператор.
В основе программы «Эксперимент» лежит не танец в традиционном представлении, но движение в целом. Помимо профессиональных фильммейкеров, в нее вошли работы медиа-художников, исследователей в области социологии, антропологии и телесных практик. В этом блоке Context.Film движение будет рассматривается не только как язык искусства, но и как базовое проявление жизни — философское понятие, означающее непрерывный процесс развития и познания материального мира. Как отмечают организаторы, экспериментальная программа будет интересна «как для исследователей понятия движения и танца, профессионалов и практиков, так и для тех зрителей, кто ищет опору и новые смыслы в самопознании и основополагающих явлениях жизни».
Программа Context.Старт, ориентированная на детскую и подростковую аудиторию, в этом году объединена темой «Почему человек танцует» — все мероприятия покажут многообразие форм языка современного танца. «Каждое из событий может быть самостоятельным для посещения, а все вместе они станут полноценной точкой входа для подростка в мир современного танца и дадут общее представление о том, что такое движение и современная хореография», — отмечают организаторы.
Программа будет состоять из трех блоков. Спектакль «Почему я танцую» хореографа Александра Фролова рассматривает эволюцию танцевальной техники как метафору развития человека — от неловкого, но уютного младенчества постановка проводит через озорное детство, сложный подростковый возраст и прекрасную юность к осознанной зрелости.
Мастер-класс от хореографа Александра Рудика «ТанцКонструктор» для детей и подростков помогает уделить внимание целостной настройке всех систем организма перед танцем, провести импровизацию по задачам и через движение взаимодействовать друг с другом. В завершении участники обратятся к композиции танца: из чего она состоит, как возможно создавать композицию в реальном времени, спонтанно, действуя и наблюдая за ее развитием, а также представят небольшой танцевальный перформанс с активным участием зрителей.
Мастер-класс «Человек-Движение-Пространство» от постановщика и педагога Татьяны Тарабановой, в свою очередь, представляет собой необычную практику с использованием икосаэдра вдохновлена методами исследования движения философа и теоретика Рудольфа фон Лабана — он разработал конструктивный подход к человеческий биомеханике. На классе участники изучат основы анатомии, чтобы понимать ориентиры своего тела, будут работать в группах и учиться свободно и честно «говорить движением».
Завершит программу Context.Старт презентация первой детской книги о современном танце от историка и специалист по свободному танцу Ирины Сироткиной. «Зачем люди танцуют?» выйдет в издательстве А+А — совместном проекте Ad Marginem и ABCdesign, специализирующимся на познавательных иллюстрированных книгах для детей и книге художника. Вместе с командой фестиваля, создателям книги удалось рассказать о традиции и классических постановках, о современности и творческих исканиях танцовщиков и хореографов так, что культура танца станет понятной и увлечет и юных читателей, и их родителей.
В Петербурге программа будет представлена 4, 5 и 6 декабря на площадках Каменноостровского театра и студии Context. В Москве показы спектакля, мастер-классы и презентация книги пройдут с 17 по 18 декабря в Школе драматического искусства.
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