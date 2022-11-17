18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Кинотанец, эксперименты с движением и первая книга о contemporary для детей: фестиваль Context. Diana Vishneva объявил детскую и кинопрограммы

Поделиться:

Главными событиями станут первый спектакль для детей и подростков «Почему я танцую», серия мастер-классов от педагогов и хореографов фестиваля, выпуск первой книги для детей о современной хореографии, а также два блока короткометражного кино, посвященные кинотанцу и экспериментам с движением и пластикой.

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Silo

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Our Planet Destiny

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

"Сталь Город"

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Azul

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Transumanato

Как рассказали «Собака.ru» организаторы фестиваля, в этом году кинопрограмма Context.Film представляет короткометражные танцевальные фильмы, а также музыкальные и экспериментальные видео последних лет, созданные режиссерами, хореографами и мультидисциплинарными артистами со всего мира. Видео были отобраны на основе open-call из более чем 3 тысяч заявок.

Программа «Кинотанец» представлена работами профессиональных режиссеров, хореографов и артистов из России, Италии, Германии, Франции, Грузии, Армении, Канады, США, Аргентины, Уругвая, Австралии, Индии и Ирана. В нее вошли переосмысленные и перенесенные на экран сценические постановки, киноработы и музыкальные видео, где танец является основой нарратива или главным действующим лицом. Разные подходы к пластике, операторской работе, восприятию тела позволят увидеть кинотанец в объеме и зафиксировать его состояние на сегодняшний день. В программе вниманием зрителя будет управлять не только хореограф и художник по костюмам и свету, но и режиссер видеоработы и ее оператор.

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Crosswinds

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Sympoiesis

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

SYLPHIDES 3.1

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Stones

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Off set

В основе программы «Эксперимент» лежит не танец в традиционном представлении, но движение в целом. Помимо профессиональных фильммейкеров, в нее вошли работы медиа-художников, исследователей в области социологии, антропологии и телесных практик. В этом блоке Context.Film движение будет рассматривается не только как язык искусства, но и как базовое проявление жизни — философское понятие, означающее непрерывный процесс развития и познания материального мира. Как отмечают организаторы, экспериментальная программа будет интересна «как для исследователей понятия движения и танца, профессионалов и практиков, так и для тех зрителей, кто ищет опору и новые смыслы в самопознании и основополагающих явлениях жизни».

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Татьяна Тарабанова

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Саша Рудик

Программа Context.Старт, ориентированная на детскую и подростковую аудиторию, в этом году объединена темой «Почему человек танцует» — все мероприятия покажут многообразие форм языка современного танца. «Каждое из событий может быть самостоятельным для посещения, а все вместе они станут полноценной точкой входа для подростка в мир современного танца и дадут общее представление о том, что такое движение и современная хореография», — отмечают организаторы.

Программа будет состоять из трех блоков. Спектакль «Почему я танцую» хореографа Александра Фролова рассматривает эволюцию танцевальной техники как метафору развития человека — от неловкого, но уютного младенчества постановка проводит через озорное детство, сложный подростковый возраст и прекрасную юность к осознанной зрелости.

Мастер-класс от хореографа Александра Рудика «ТанцКонструктор» для детей и подростков помогает уделить внимание целостной настройке всех систем организма перед танцем, провести импровизацию по задачам и через движение взаимодействовать друг с другом. В завершении участники обратятся к композиции танца: из чего она состоит, как возможно создавать композицию в реальном времени, спонтанно, действуя и наблюдая за ее развитием, а также представят небольшой танцевальный перформанс с активным участием зрителей.

Мастер-класс «Человек-Движение-Пространство» от постановщика и педагога Татьяны Тарабановой, в свою очередь, представляет собой необычную практику с использованием икосаэдра вдохновлена методами исследования движения философа и теоретика Рудольфа фон Лабана — он разработал конструктивный подход к человеческий биомеханике. На классе участники изучат основы анатомии, чтобы понимать ориентиры своего тела, будут работать в группах и учиться свободно и честно «говорить движением».

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

"Зачем люди танцуют?". Иллюстрации Марии Титовой

Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva
Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva
Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva
Изображение предоставлено организаторами Context. Diana Vishneva

Завершит программу Context.Старт презентация первой детской книги о современном танце от историка и специалист по свободному танцу Ирины Сироткиной. «Зачем люди танцуют?» выйдет в издательстве А+А — совместном проекте Ad Marginem и ABCdesign, специализирующимся на познавательных иллюстрированных книгах для детей и книге художника. Вместе с командой фестиваля, создателям книги удалось рассказать о традиции и классических постановках, о современности и творческих исканиях танцовщиков и хореографов так, что культура танца станет понятной и увлечет и юных читателей, и их родителей.

В Петербурге программа будет представлена 4, 5 и 6 декабря на площадках Каменноостровского театра и студии Context. В Москве показы спектакля, мастер-классы и презентация книги пройдут с 17 по 18 декабря в Школе драматического искусства.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: