Мариинский театр покажет «Баядерку» Мариуса Петипа в честь 110-летия балерины Наталии Дудинской

Серия показов стартует в четверг, 17 ноября, и продлится в течение трех дней. На исторической сцене театра покажут несколько версий спектаклей. Главные роли в юбилейном исполнят Виктория Терешкина (Никия), Кимин Ким (Солор) и Надежда Батоева (Гамзатти), в двух других — 18 и 19 ноября — партии исполнят Рената Шакирова, Елена Евсеева и Владимир Шкляров, Мария Ильюшкина, Екатерина Осмолкина и Андрей Ермаков.

Наталия Дудинская — одна из немногих звезд, кого называют балериной ассолюта: органичной и убедительной в партиях любых амплуа. Ее исполнительский путь на сцене Театра имени Кирова, который сегодня называется Мариинским, продлился более 30 лет — с 1931 по 1962 год. Как отмечают в театре, она «перетанцевала огромное количество самых разных ролей, и в каждой из них ей удавалось полученное от великой Агриппины Вагановой ремесло превратить в искусство, вдохновляющее, волнующее зрителя».

«Танец Дудинской никого не оставлял равнодушным, увлекал своей музыкальностью и темпераментной виртуозностью. На Дудинскую ставились новые балеты и на протяжении всего своего творческого пути она блистала в классике. Шедевры наследия ей довелось исполнять в разных редакциях, в разных костюмах и антураже. Но неизменным всегда оставалось ее точное пропевание хореографического текста, чистота техники и свобода в танце, заставлявшая зрителей сопереживать ее героиням. Роль Никии в спектакле «Баядерка» была одной из крупнейших удач балерины», — рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре.

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