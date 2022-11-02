«Скорость падения» Владимира Варнавы и «Реквием. Соло» Ольги Цветковой покажут на Новой сцене

Первой ноябрьской премьерой программы «Новый танец на Новой сцене» станет «Реквием. Соло» — балет-инициация для танцовщицы и ударных Ольги Цветковой. Хореограф, перформер и куратор представит балет, эпиграфом к которому стал эмблематичный текст рок-барда Александра Башлачева «Время колокольчиков».

«Свой «Реквием», решенный как ритуал, Ольга будет создавать на наших глазах вместе с известным композитором-перкуссионистом Петром Главатских, равно увлеченным современным авангардом и традиционной музыкой разных цивилизаций, работавшим в театре с такими режиссерами, как Юрий Любимов и Тадаши Судзуки», — рассказали «Собака.ru» на Новой сцене Александринского театра.

Премьера балета «Реквием. Соло» состоится 3 ноября, начало в 19:00.