«Скорость падения» Владимира Варнавы и «Реквием. Соло» Ольги Цветковой покажут на Новой сцене

Рассказываем о двух ноябрьских премьерах программы «Новый танец на Новой сцене».
Первой ноябрьской премьерой программы «Новый танец на Новой сцене» станет «Реквием. Соло» — балет-инициация для танцовщицы и ударных Ольги Цветковой. Хореограф, перформер и куратор представит балет, эпиграфом к которому стал эмблематичный текст рок-барда Александра Башлачева «Время колокольчиков».
«Свой «Реквием», решенный как ритуал, Ольга будет создавать на наших глазах вместе с известным композитором-перкуссионистом Петром Главатских, равно увлеченным современным авангардом и традиционной музыкой разных цивилизаций, работавшим в театре с такими режиссерами, как Юрий Любимов и Тадаши Судзуки», — рассказали «Собака.ru» на Новой сцене Александринского театра.
Премьера балета «Реквием. Соло» состоится 3 ноября, начало в 19:00.
Второй премьерой станет новая работа Владимира Варнавы «Скорость падения» для компании танцоров, собравшихся вокруг Александра Челидзе и Ксаны Ковалевой.
О постановке «Скорость падения»:
Падение — замечательное физическое свойство человека. Мы живем по законам гравитации, но вдруг набираемся смелости и нарушаем их: поднимаем свое тело в воздух и начинаем безмятежно парить. А потом что-то происходит. То ли мы вспоминаем о силе тяготения, то ли она о нас. Эйфория превращается в страх, полет — в свободное падение. В этой неустойчивости тело возвращает себе право на пространство — через стремительное приближение к поверхности земли.
Премьера постановки «Скорость падения» состоится 5 ноября, начало в 19:00.
Напомним, в ноябре на Новой сцене Александринского театра студия Context Дианы Вишневой отметит юбилей вечером современного танца. Программа будет состоять из одноактных балетов, миниатюр и фрагментов постановок. Всего покажут пять танцевальных работ Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Ксении Михеевой и Елены Чуриловой — хореографов и артистов, которые в разные годы сотрудничали с Context: самой студией и фестивалем Context. Diana Vishneva.
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