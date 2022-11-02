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Балет

«Скорость падения» Владимира Варнавы и «Реквием. Соло» Ольги Цветковой покажут на Новой сцене

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Рассказываем о двух ноябрьских премьерах программы «Новый танец на Новой сцене».

Сергей Мисенко

«Реквием. Соло»

Сергей Мисенко
Сергей Мисенко

Первой ноябрьской премьерой программы «Новый танец на Новой сцене» станет «Реквием. Соло» — балет-инициация для танцовщицы и ударных Ольги Цветковой. Хореограф, перформер и куратор представит балет, эпиграфом к которому стал эмблематичный текст рок-барда Александра Башлачева «Время колокольчиков».

«Свой «Реквием», решенный как ритуал, Ольга будет создавать на наших глазах вместе с известным композитором-перкуссионистом Петром Главатских, равно увлеченным современным авангардом и традиционной музыкой разных цивилизаций, работавшим в театре с такими режиссерами, как Юрий Любимов и Тадаши Судзуки», — рассказали «Собака.ru» на Новой сцене Александринского театра.

Премьера балета «Реквием. Соло» состоится 3 ноября, начало в 19:00.

Сергей Мисенко

Владимир Варнава на репетиции постановки "Скорость падения"

Сергей Мисенко
Сергей Мисенко
Сергей Мисенко
Сергей Мисенко

Второй премьерой станет новая работа Владимира Варнавы «Скорость падения» для компании танцоров, собравшихся вокруг Александра Челидзе и Ксаны Ковалевой.

О постановке «Скорость падения»:

Падение — замечательное физическое свойство человека. Мы живем по законам гравитации, но вдруг набираемся смелости и нарушаем их: поднимаем свое тело в воздух и начинаем безмятежно парить. А потом что-то происходит. То ли мы вспоминаем о силе тяготения, то ли она о нас. Эйфория превращается в страх, полет — в свободное падение. В этой неустойчивости тело возвращает себе право на пространство — через стремительное приближение к поверхности земли.

Премьера постановки «Скорость падения» состоится 5 ноября, начало в 19:00.

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Напомним, в ноябре на Новой сцене Александринского театра студия Context Дианы Вишневой отметит юбилей вечером современного танца. Программа будет состоять из одноактных балетов, миниатюр и фрагментов постановок. Всего покажут пять танцевальных работ Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Ксении Михеевой и Елены Чуриловой — хореографов и артистов, которые в разные годы сотрудничали с Context: самой студией и фестивалем Context. Diana Vishneva.

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