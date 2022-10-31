Студия Context Дианы Вишневой отметит юбилей вечером современного танца в постановке четырех хореографов

Диана Вишнева

О юбилее студии Context:

За эти пять лет наша студия Context стала пространством для объединения профессионалов и любителей в их желании выразить свой творческий потенциал, продолжить совершенствоваться, держать свое тело в тонусе и следить за его здоровьем. Все это помогает каждому раскрывать новые грани своей внутренней красоты и гармонии. Студия стала местом притяжения прекрасных педагогов и моих коллег — артистов, которые проводят занятия и интенсивы, открытые уроки и творческие встречи. Студия также является постоянной платформой для репетиций и мастер-классов хореографов фестиваля Context в Петербурге. И в этом идет прекрасное пересечение и непрерывное сотворчество, которое мы хотим развивать и дальше. И вечер пятилетия студии хорошо отражает это соединение: он поставлен нашими хореографами и будет исполнен нашими педагогами.