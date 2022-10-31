Студия Context Дианы Вишневой отметит юбилей вечером современного танца в постановке четырех хореографов

В программе, которую покажут на Новой сцене Александринского театра, одноактные балеты, миниатюры и фрагменты постановок.
Как рассказали «Собака.ru» в команде Context, программа Вечера современного танца, приуроченного к пятилетию студии Дианы Вишневой, будет состоять из одноактных балетов, миниатюр и фрагментов постановок. Всего покажут пять танцевальных работ Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Ксении Михеевой и Елены Чуриловой — хореографов и артистов, которые в разные годы сотрудничали с Context: самой студией и фестивалем Context. Diana Vishneva.
В некоторых работах, например, постановке «Шанс Патрика» и STAY SOLO, примут участие сами хореографы — Ксения Михеева, Ольга Васильева и Елена Чурилова. Также в программу вечера войдет фрагмент спектакля «Материя» от Ольги Васильевой, поставленный в рамках десятого сезона фестиваля Context на артистов первой танцгруппы фестиваля, и фрагмент работы «Эхо» от Inner Company хореографа Константина Кейхеля.
Закроет вечер премьера работы, созданной специально к юбилею студии Context — постановки Елены Чуриловой «Канатоходцы». Ее исполнителями станут педагоги студии Алевтина Грунтовская, Евгения Сабурова, Анастасия Бояринцева, Александра Сергеева, Ксения Семенова.
О юбилее студии Context:
За эти пять лет наша студия Context стала пространством для объединения профессионалов и любителей в их желании выразить свой творческий потенциал, продолжить совершенствоваться, держать свое тело в тонусе и следить за его здоровьем. Все это помогает каждому раскрывать новые грани своей внутренней красоты и гармонии. Студия стала местом притяжения прекрасных педагогов и моих коллег — артистов, которые проводят занятия и интенсивы, открытые уроки и творческие встречи. Студия также является постоянной платформой для репетиций и мастер-классов хореографов фестиваля Context в Петербурге. И в этом идет прекрасное пересечение и непрерывное сотворчество, которое мы хотим развивать и дальше. И вечер пятилетия студии хорошо отражает это соединение: он поставлен нашими хореографами и будет исполнен нашими педагогами.
Вечер современного танца к пятилетию студии Context Дианы Вишневой пройдет 19 ноября на Новой сцене Александринского театра. Подробности можно найти по ссылке.
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