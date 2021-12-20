В январе Studio Context прима-балерины Дианы Вишневой проведет на Новой Голландии традиционный зимний интенсив студии. На этот раз его посвятят педагогу балета Людмиле Ковалевой — наставниками станут ее ученицы и артистки Мариинского театра Кристина Шапран, Мария Хорева, Анастасия Лукина и Мария Буланова.
Диана Вишнева
Занятия для профессиональных и продвинутых танцовщиков в рамках интенсива разделены на три блока: «Балет», «Дети» и Contemporary. участники первого блока будут учиться у выпускниц и подопечных Людмилы Ковалевой, артисток Мариинского театра Кристины Шапран, Марии Хоревой, Анастасии Лукиной и Марии Булановой. Балерины поделятся основами классического танца, секретами артистизма, разучат вариации из репертуара и подготовятся к отчетному — финальному показу, на котором должна будет присутствовать сама Людмила Валентиновна.
Блок «Дети» рассчитан на танцовщиц в возрасте 11-13 лет и включает в себя 6-дневную программу по два класса в день. Это техника классического танца, укрепление мышц на пилатесе и растяжке aplomb in ballet, развитие творческих способностей на занятиях по современного танцу, а также разучивание вариации и выступление на финальном показе в честь Людмилы Ковалевой. Педагоги блока — педагог-репетитор театра балета имени Якобсона Татьяна Бажитова, преподаватель Академии танца Бориса Эйфмана Анна Антипова, солистка театра Мюзик-холл Виолетта Жигалина и мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Валентина Калинина.
Мария Хорева
Третий блок посвящен contemporary — это 6-дневное погружение в современный танец на лаборатории хореографа Ольги Васильевой, включающее выступление на финальном показе. Творческая лаборатория рассчитана на танцовщиков и хореографов, которые уже имеют опыт в contemporary dance и импровизации. Кроме технических упражнений, работы с партнером и изучения предложенной хореографии, на лаборатории участников ждут различные задания и приемы, которые направлены на поиск нужного материала. К участию приглашаются танцовщики от 14 лет с опытом в современного танца от 3 лет.
До педагогической карьеры Людмила Ковалева выступала в партиях классических и неоклассических спектаклей и была ведущей солисткой Кировского, ныне Мариинского театра. Завершив карьеру танцовщицы, она стала педагогом — и уже на протяжении сорока лет преподает в Академии Русского балета имени Вагановой. В каждом выпуске она выводит на сцену блистательных артистов, многие из которых становятся примами.
Благодаря Людмиле Ковалевой в историю российского и мирового балета уже вписаны имена талантливейших танцовщиц, среди которых — Диана Вишнева, Софья Гумерова, Злата Ялинич, Ольга Есина, Екатерина Борченко, Ольга Смирнова, Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Мария Хорева, Дарья Ионова, Мария Буланова, Анастасия Нуйкина, Анастасия Смирнова и другие.
Зимний интенсив Studio Context пройдет с 4 по 9 января в пространстве студии на Новой Голландии. Подробности можно посмотреть здесь.
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