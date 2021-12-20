Третий блок посвящен contemporary — это 6-дневное погружение в современный танец на лаборатории хореографа Ольги Васильевой, включающее выступление на финальном показе. Творческая лаборатория рассчитана на танцовщиков и хореографов, которые уже имеют опыт в contemporary dance и импровизации. Кроме технических упражнений, работы с партнером и изучения предложенной хореографии, на лаборатории участников ждут различные задания и приемы, которые направлены на поиск нужного материала. К участию приглашаются танцовщики от 14 лет с опытом в современного танца от 3 лет.

До педагогической карьеры Людмила Ковалева выступала в партиях классических и неоклассических спектаклей и была ведущей солисткой Кировского, ныне Мариинского театра. Завершив карьеру танцовщицы, она стала педагогом — и уже на протяжении сорока лет преподает в Академии Русского балета имени Вагановой. В каждом выпуске она выводит на сцену блистательных артистов, многие из которых становятся примами.

Благодаря Людмиле Ковалевой в историю российского и мирового балета уже вписаны имена талантливейших танцовщиц, среди которых — Диана Вишнева, Софья Гумерова, Злата Ялинич, Ольга Есина, Екатерина Борченко, Ольга Смирнова, Кристина Шапран, Анастасия Лукина, Мария Хорева, Дарья Ионова, Мария Буланова, Анастасия Нуйкина, Анастасия Смирнова и другие.

Зимний интенсив Studio Context пройдет с 4 по 9 января в пространстве студии на Новой Голландии. Подробности можно посмотреть здесь.