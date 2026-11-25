27 декабря петербургские художники проведут в торговых рядах Гостиного двора вторую, новогоднюю ярмарку-хэппенинг «Рыночные отношения». Авторы представят на прилавках свои произведения (живопись, графику, скульптуру, керамику, фотографию и арт-объекты) по соседству с привычной продажей костюмов, шуб, рюкзаков, косметики и бытовых вещей.

Первые «Рыночные отношения» состоялись 1 августа на Кузнечном рынке. Свои работы выставили на продажу более 80 художников, в том числе художница-гриб Федор Хиросигэ, Сергей Бугаев-Африка, Владимир Козин, галерея Moika 104, топорописец Нестор Энгельке и объединение «Непокоренные».

Ярмарка-хэппенинг предлагает критический взгляд на экономику арт-среды. Через торговлю в продуктовых рядах авторы хотят «вернуть» отношения купли-продажи в специально предназначенное для них место. Новогодний контекст придает ярмарке дополнительный символический смысл: в период традиционного предпраздничного ажиотажа произведение современного искусства оказывается в одном ряду с продуктами для новогоднего стола и семейными подарками, превращая предпраздничную суету в коллективное художественное действие.

Кураторами хэппенинга выступают Елизавета Иванова и Константин Козлов. Отбор художников-участников идет до 30 ноября.

Помимо ярмарки-продажи, в пространстве «12 комнат» на Гостином откроют 12 выставок. Также в зоне торговли проведут шахматный турнир.

«Рыночные отношения» продлятся 27 декабря с 12:00 до 22:00 на Садовой линии Гостиного двора. Вход свободный.

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