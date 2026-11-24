До 14 марта в Главном штабе Эрмитажа показывают проект «Рим — Петербург. О несходстве сходного». Это снимки двух городов авторства Дмитрия Сироткина, которого куратор и великий специалист по итальянскому искусству Аркадий Ипполитов называл одним из любимых фотографов. А сама выставка посвящена памяти Аркадия Викторовича, которого не стало три года назад, так как именно его эссе вдохновило Дмитрия на эту серию работ. Собака.ru поговорила с Сироткиным о новой экспозиции, дружбе с Ипполитовым и как пережить смерть близкого человека.
Дмитрий Сироткин
Выставка «Рим — Петербург. О несходстве сходного» объединяет 40 ваших фото двух городов, а также отрывки из эссе Аркадия Иполитова об их же мифе и даже инсталляцию из обломков зданий и скульптур из собрания Эрмитажа. Как вообще появилась идея проекта?
Начну издалека. Вообще моя деятельность делится на два основных направления. Три дня в неделю я работаю фотографом в Эрмитаже: снимаю предметы и старое искусство. Поэтому в моем творчестве часто появляются отсылки к классике, приобретающей новые смыслы. Остальные четыре дня я стараюсь делать свободное искусство. Как бы извлекаю из себя то, что накопил в музее.
Так вот: до поступления в Эрмитаж я много занимался стрит-фотографией, меня увлекали прогулки по городу с камерой. И выставка родилась в том числе из этой практики и из моей любви к классической фотографии. А обращение к теме именно этих двух городов в большой степени связано с эссе Аркадия Ипполитова «Рим и Петербург: о несходстве сходного». Его текст начинается с того, что многие пытаются их сравнить. И Аркадий обнаруживает, что, если посмотреть на два топонима — пьяцца Навона и Стрелку Васильевского острова — они оказываются совершенно непохожи. Я же в своей серии расширил круг объектов сравнения.
Но сходства и визуальные пары между Римом и Петербургом на выставке тоже прослеживаются. Их вы специально подбирали?
Не совсем. В Рим я поехал в феврале 2024-го года, через несколько месяцев после того, того ушел из жизни Аркадий (в ноябре 2023-го. — Прим.ред.). Это была моя первая поездка туда — раньше мне всегда казался более привлекательным север Италии и Венеция и ее окрестности. В то время я был в очень подавленном состоянии — даже фотоаппарат не хотел с собой брать. Но убедила жена. Мне хотелось просто погулять, отдохнуть от всех. В итоге я сделал серию прекрасных фотографий, отчасти следуя заметкам Аркадия. Потом вернулся в Петербург, снимков которого у меня было достаточно много. И родилась серия.
На самом деле мне кажется, фотографии, сделанные здесь и в Италии, визуально не похожи друг на друга, а вот состоянием — да. Кстати ,одновременно с открытием выставки вышла одноименная книга-альбом «Рим — Петербург. О несходстве сходного» (издание со снимками Дмитрия и текстами Аркадия Ипполитова вышло в импринте «Красный пароход» в начале ноября. — Прим.ред.). Там намного больше фотографий и материалов. А вот в эрмитажной экспозиции я показал лишь свои любимые кадры.
Как же тогда зарифмованы кадры двух разных городов?
Их объединяет инсталляция в центре зала. Изначально я хотел взять для нее римские артефакты и какую-то композиционную доминанту. Например, надгробие из скульптур. Но Античный отдел Эрмитажа, как и большинство других, с трепетом относится к своему хранению и на чужие выставки вещи оттуда выдают без удовольствия. Зато в музее есть Архитектурный отдел, который занимается реставрацией. И вот там хранится огромное количество ломаного петербургского декора, который никогда не показывают. И его сотрудники с радостью позволили взять то, что мне хотелось, в нужных количествах. Так получилась инсталляция из фрагментов петербургских зданий и скульптур. А название «Игры в Рим» придумал архитектор Антон Горланов.
Эти «Игры в Рим» получились довольно мрачные — засыпанные песком обломки напоминают кладбище.
Мода на руины ведь возникла во времена барокко, когда стали востребованы антики. А до XVII века они и правда были засыпаны песком, никому совершенно не интересные. Потом их стали откапывать, строить искусственные руины с каскадами и сбегающей по ним водой. Поэтому инсталляция — это скорее такая игра в руину.
А что тогда в этой «игре» делают мухи? Две застыли на инсталляции, еще несколько — на фотографии юноши на стене?
Мух я посадил в качестве оммажа известной фотографии Бориса Смелова, изображающей скульптуру с каплей воды на носу и пауком.
Рим и Петербург для вас — все-таки про сходство или про несхожесть?
Я пишу об этом в конце книги «Рим — Петербург. О несходстве сходного». И да, на мой взгляд, они, как следует в том числе из названия, похожи!
Это ведь вторая книга, где ваши фото — в коллаборации с текстами Аркадия Ипполитова?
Да, вместе мы скорее сделали одну книжку «Winterreise. Сентиментальная сюита». Я начал эту серию в 2013 году, в 2017-м показал Ипполитову, ему понравились фотографии, он отобрал часть из них, придумал вынести в название цикл Шуберта и написал эссе. А в 2020-м вышел альбом и состоялась выставка.
А в «Рим — Петербург. О несходстве сходного» сначала был текст Ипполитова, а потом появился визуальный ряд. Несколько фотографий Петербурга, кстати, перекочевали из предыдущего проекта. Я люблю переносить объекты из одной выставки в другую. Например, бетонный мяч и сгоревшие спички.
Аркадий Ипполитов
Как вы вообще познакомились с Аркадием Викторовичем Ипполитовым?
Кажется, на какой-то тусовке у художницы Беллы Матвеевой. Но тогда мы просто увидели друг друга, Аркадий — значимая фигура, а я был молод. Так что на этих вечеринках не особо общались: «Здравствуйте — до свидания». Помню, что Аркадий всегда приходил на такие сборища ненадолго и раньше всех уходил.
Потом мы с ним и Андреем Теребениным (фотограф, занимавший должность начальника сектора фотографии Эрмитажа — Прим. ред.) делали проект о реставрации Петербурга «Рождение града» — к 300-летию города. Тогда он впервые писал для нас текст, и мы стали общаться ближе. Позже Аркадий сделал рецензию для моего проекта «Цветок для Персефоны», который показывался в некрополе Александро-Невской лавры.
А в 2013-м я поступил в музей. Помню, как встретил Аркадия в фойе Эрмитажного театра. Он пошутил, что раз теперь я здесь работаю, то уйду, как и все, только «вперед ногами». Посмеялись. Потом стали общаться уже по делам музея. Я его все время навещал в кабинете (как раз из него вид на Стрелку, описанный в эссе «Рим — Петербург. О несходстве сходного»). Он часто бывал дома у моей семье на Гангутской улице. Мы вместе ездили гулять за город. Эти вылазки в основном проходили в молчании, изредка перемежаясь короткими ремарками, вызванными созерцанием города. Как-то летом мы шли через Каменноостровский мост и закрытую тогда Петропавловку к Артиллерийскому музею. Миновали дом в стиле модерн и оказались в Александровском саду. Аркадий привел меня в заросли кустов и деревьев и указал на темный, поросший лаз к каналу — Кронверкский проток. Мне это показалось интересным и загадочным, я никогда о нем не знал.
Вид экспозиции «Рим и Петербург: о несходстве сходного»
Со смерти Аркадия Викторовича прошло три года. Как ощущается это время без него?
Любая смерть близкого человека печальна и внезапна. И мне, честно говоря, некем заменить Аркадия. Хотя я и ощущал, что он на три головы выше меня в плане знаний, какое-то родство у нас присутствовало. Что-то нас объединяло.
Когда Аркадий ушел из жизни, оказалось, что у него было огромное количество друзей и знакомых, которые пытались его опекать, хотя до этого казалось, что он очень одинокий. Хотя одиночество это другое. Уже после его смерти мы познакомились, например, с бывшей директором ГМЗ «Царицыно» Натальей Самойленко, она много текстов Аркадия переиздала. И с Любой Аркус. Общаясь с ней, я сделал серию фотографий для балабановского путеводителя издательства «Сеанс» и провел мастер-класс для ребят из фонда «Антон тут рядом». Еще познакомился с редактором журнала «Сноб» Сергеем Николаевичем, замечательным человеком.
Был ли какой-то проект, кроме выставки в Главном штабе, который вы хотели сделать вместе, но, увы, не успели?
Скорее нет. Хотя… В 2022 году я делал в «Севкабель Порту» инсталляцию «Конец истории». Там была надпись «Рим», которую зрители видели через витрину. Когда я пригласил Аркадия посмотреть на нее, он сказал: «Это же мое, мой Рим!». А после написал замечательный текст, который потом присутствовал на моем моностенде от галереи Evdokimov Gallery на арт-ярмарке Cosmoscow. Можно ли считать это нашим общим проектом? Наверное, нет. Но так или иначе он почувствовал в этой инсталляции что-то родное.
Вид экспозиции «Рим и Петербург: о несходстве сходного»
И в финале: Рим и Петербург — это вообще города для людей, туристов, статуй или варбургианских художественных образов, которые действуют самостоятельно и не всегда дружелюбны к нам?
Сейчас все переплетено, мы живем в обнимку со статуями. Но главные, наверное, образы. Куратор выставки Вася Успенский в своем тексте очень хорошо навел фокус на эту сторону проекта. Я воспринимал его скорее как продолжение «Сентиментальной сюиты», путешествия, а он развернул ее в сторону глубокого исследования городов как бывших имперских столиц.
Выставка «Рим — Петербург. О несходстве сходного. Фотографии Дмитрия Сироткина. Памяти Аркадия Ипполитова» (6+) пробудет в Главном штабе Эрмитажа до 14 марта 2027-го. Подробнее здесь.
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