Но сходства и визуальные пары между Римом и Петербургом на выставке тоже прослеживаются. Их вы специально подбирали?

Не совсем. В Рим я поехал в феврале 2024-го года, через несколько месяцев после того, того ушел из жизни Аркадий (в ноябре 2023-го. — Прим.ред.). Это была моя первая поездка туда — раньше мне всегда казался более привлекательным север Италии и Венеция и ее окрестности. В то время я был в очень подавленном состоянии — даже фотоаппарат не хотел с собой брать. Но убедила жена. Мне хотелось просто погулять, отдохнуть от всех. В итоге я сделал серию прекрасных фотографий, отчасти следуя заметкам Аркадия. Потом вернулся в Петербург, снимков которого у меня было достаточно много. И родилась серия.

На самом деле мне кажется, фотографии, сделанные здесь и в Италии, визуально не похожи друг на друга, а вот состоянием — да. Кстати ,одновременно с открытием выставки вышла одноименная книга-альбом «Рим — Петербург. О несходстве сходного» (издание со снимками Дмитрия и текстами Аркадия Ипполитова вышло в импринте «Красный пароход» в начале ноября. — Прим.ред.). Там намного больше фотографий и материалов. А вот в эрмитажной экспозиции я показал лишь свои любимые кадры.

Как же тогда зарифмованы кадры двух разных городов?

Их объединяет инсталляция в центре зала. Изначально я хотел взять для нее римские артефакты и какую-то композиционную доминанту. Например, надгробие из скульптур. Но Античный отдел Эрмитажа, как и большинство других, с трепетом относится к своему хранению и на чужие выставки вещи оттуда выдают без удовольствия. Зато в музее есть Архитектурный отдел, который занимается реставрацией. И вот там хранится огромное количество ломаного петербургского декора, который никогда не показывают. И его сотрудники с радостью позволили взять то, что мне хотелось, в нужных количествах. Так получилась инсталляция из фрагментов петербургских зданий и скульптур. А название «Игры в Рим» придумал архитектор Антон Горланов.