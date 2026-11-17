Одиночество в толпе

К первой тематической группе логично прирастает вторая — даже когда мы находимся с кем-то, это не значит, что мы не одиноки. Экспозиция начинается с зеркала, расписанного Максимом Имой человеческими лицами. Один беглый взгляд в него — и вот ты уже окружена толпой незнакомцев. В центре выставки целый зал отдали под живописные объекты Софии Акимовой. Это «Дворец иллюзий», где мы оказываемся среди посетителей светского раута (и тоже можем найти свое отражение в зеркальных поверхностях, ощутив себя чужим на празднике жизни). Про одиночество среди других размышляет и арт-группы «Синий суп» в пугающе красивом видео «Метель».

Другой взгляд на ту же тему — невозможность окончательно понять другого — раскрывается в инсталляции Евгении Вороновой «Пределы контроля» со смерчем из листов копировальной бумаги. А еще в закопченных изнутри стеклянных объектах Алисы Смородиной I remember you (вдохновлены также «Речами влюбленного» и печально закончившейся историей сталкера певицы Бьорк). Более глобально, вне рамок личных отношений, о той же невозможности понять другого — обрывающееся объявление в работе Хаима Сокола «Женщина 40 лет ищет… или работу домработницы».