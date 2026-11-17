До конца января в культурном пространстве «Третье место» открыта экспозиция «Невыразимое. Заметки об одиночестве». Под кураторством Полины Могилиной 35 авторов (среди них арт-звезды — Дубосарский! Глазун! Има!) размышляют об «эпидемии одиночества», которую по всему миру фиксируют ученые, психологи и даже политики. Собака.ru рассказывает, как устроен проект.
Спойлер: наш гид поможет не чувствовать себя оставленными и покинутыми в толще смыслов и интерпретаций современного искусства!
Михаил Першко. Метроном. 2026
Экспозиция в «Третьем месте» претендует на статус разностороннего исследования феномена одиночества. В кураторском тексте Полина Могилина прослеживает его рецепцию: от доисторического времени до наших дней (появляются даже министры по делам одиночества!).
У выставки нет четкого сюжета — это собрание отдельных художественных высказываний, которые можно условно распределить на несколько категорий. И вот каких.
Романтическое одиночество
Наверное, самый очевидный (или просто автору текста он ближе) вариант трактовки темы. Так, художница Саша Кокачева в живописной серии «Синкопа» (и сопровождающем ее объекте в виде капкана) размышляет, как разрыв изначально заложен в любые отношения. (Источник вдохновения — «Речи влюбленного» философа Ролана Барта). Ей вторит Анастасия Антипова и идет дальше: в ее металлических скульптурах «Я не против твоей победы» видятся уже произошедшие расставания. Каждое из которых при этом делает все менее возможным новый союз.
Одиночество в толпе
К первой тематической группе логично прирастает вторая — даже когда мы находимся с кем-то, это не значит, что мы не одиноки. Экспозиция начинается с зеркала, расписанного Максимом Имой человеческими лицами. Один беглый взгляд в него — и вот ты уже окружена толпой незнакомцев. В центре выставки целый зал отдали под живописные объекты Софии Акимовой. Это «Дворец иллюзий», где мы оказываемся среди посетителей светского раута (и тоже можем найти свое отражение в зеркальных поверхностях, ощутив себя чужим на празднике жизни). Про одиночество среди других размышляет и арт-группы «Синий суп» в пугающе красивом видео «Метель».
Другой взгляд на ту же тему — невозможность окончательно понять другого — раскрывается в инсталляции Евгении Вороновой «Пределы контроля» со смерчем из листов копировальной бумаги. А еще в закопченных изнутри стеклянных объектах Алисы Смородиной I remember you (вдохновлены также «Речами влюбленного» и печально закончившейся историей сталкера певицы Бьорк). Более глобально, вне рамок личных отношений, о той же невозможности понять другого — обрывающееся объявление в работе Хаима Сокола «Женщина 40 лет ищет… или работу домработницы».
Одиночество с самим собой
Эта категория работ делится на два вида. Первая наследует предыдущей, только теперь речь о невозможности до конца понять себя, а не другого. Это, например, работа Алины Глазун (да, и еще одно зеркало!).
Второй вариант более позитивный — об одиночестве как ресурсном состоянии, которое время от времени необходимо любому гармоничному человеку, а особенно художнику. Сюда относится картина Максима Саввы «Безответственность», оммаж «Режиму дня одинокого человека» Виктора Пивоварова от Миши Никатина и затерянная в космическом безвременье в духе «Ежика в тумане» — «Чашка» Романа Сакина.
Нечеловеческое одиночество
Кроме людей, одиночество, как положено на выставке современного искусства, испытывают нечеловеческие агенты. Это светящийся объект Веты Лукьяновой «С-19», реагирующий на голоса зрителей, и говорящие боты в видео Альберта Солдатова «Черное зеркало». А еще — крокодил на картине Владимира Дубосарского!
Несмотря на разный подходы к одиночеству, во всеобъемлющее исследование выставка все же не складывается. И ретроспекция восприятия одиночества в истории с попытками его теоретически осмыслить остаются лишь в кураторском тексте. Зато в работах зрителю предлагают очень личные (а потому — максимально честные) высказывания художников. И эти размышления, с одной стороны, оказываются не уникальными — вплоть до повторения одних и тех же визуальных образов (кровати, зеркала, комнатные растения, старая мебель). А с другой — по большей части замкнуты на опыте автора. Так что одиноким может почувствовать себя зритель, которому или говорят о банальном, или предлагают побыть психотерапевтом.
Впрочем, избавиться от этого ощущения отчасти можно благодаря сопровождающим работы текстам. Они написаны самими художниками и позволяют перевести опыт посещения выставки в режим частного диалога. Так что рекомендуем ими не пренебрегать.
Выставка «Невыразимое. Заметки об одиночестве» пробудет в «Третьем месте» до 31 января (18+). Подробнее здесь.
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