Выставка об одиночестве с работами более 30 современных художников (Хаим Сокол! Владимир Дубосарский! Алина Глазун!) открывается в «Третьем месте»

Тему раскроют в разных медиумах: от живописи до видеоинсталляций и объектов. По мысли основателя «Третьего места» Ольги Звагольской, ставший пространством выставки руинированный особняк сам обретает черты визуального высказывания об уязвимости, изоляции и времени.

Увидеть «Невыразимое. Заметки об одиночестве» можно будет с 13 ноября по 31 января на Литейном, 62. Вход по билетам «Третьего места».

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