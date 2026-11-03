Выставка об одиночестве с работами более 30 современных художников (Хаим Сокол! Владимир Дубосарский! Алина Глазун!) открывается в «Третьем месте»

«Невыразимое» показывают с 13 ноября.
Хаим Сокол. Женщина 40 лет ищет… или работу домработницы честная порядочная добросовестная рассмотрю все предложения. 2007
13 ноября в культурном пространстве «Третье место» откроют коллективную выставку «Невыразимое. Заметки об одиночестве». В экспозицию войдут работы свыше 30 авторов, среди которых — Владимир Дубосарский, Аня Желудь, Хаим Сокол, Дмитрий Жуков, группа «Синий суп», Роман Сакин, Алина Глазун, Алина Бровина, Максим Има и Александр Цикаришвили.
Куратором «Невыразимого» выступила Полина Могилина, которая прежде реализовала проекты в Пушкинском музее, Третьяковской галерее, ММОМА и Музее ГУЛАГа. «Ученые, психологи и даже политики по всему миру констатируют «эпидемию одиночества», жертвами которой становится все большее количество людей. Современный человек почти никогда не бывает один, но вместе с тем, все чаще ощущает себя одиноким в толпе», — рассказывает Полина об идее новой выставки в «Третьем месте».
Тему раскроют в разных медиумах: от живописи до видеоинсталляций и объектов. По мысли основателя «Третьего места» Ольги Звагольской, ставший пространством выставки руинированный особняк сам обретает черты визуального высказывания об уязвимости, изоляции и времени.
Увидеть «Невыразимое. Заметки об одиночестве» можно будет с 13 ноября по 31 января на Литейном, 62. Вход по билетам «Третьего места».
18+
Комментарии (0)