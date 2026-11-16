Покрас Лампас проведет каллиграфический перформанс под эмбиент и IDM на Новой сцене Александринского театра

5 декабря Покрас Лампас проведет на Новой сцене Александринского театра новый перформанс цикла «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ». Художник выйдет на сцену с музыкантами направления Новая электронная музыка в Александринке и под эмбиент, электроакустику и IDM в режиме реального времени создаст абстрактную каллиграфическую композицию на полотне.

Первые три перформанса «ПИШУ — СЛЫШУ — ВИЖУ» прошли на Новой сцене в феврале, апреле и июле. Под музыку SPB Blind Orchestra (коллектив играет с завязанными глазами!) Покрас Лампас расписывал черный квадрат, создавал полотна в духе Нью-Йорка 1980-х в Нью-Йорке и локальной культуры Токио.

Новый перформанс стартует 5 декабря в 19:30 на набережной Фонтанки, 49А. Билеты в продаже на сайте театра. По традиции после перформанса, в 21:00, состоится вечеринка с участниками проекта в Кабаре «ШУМ» (Маяковского, 52).

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