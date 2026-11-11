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Искусство

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Выставка вышивальщика Саши Браулова открывается в «Брусницыне»

Проект «Здесь холодно, но тепло» показывают всего неделю: с 12 по 18 ноября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой культурного квартала «Брусницын»

12 ноября в культурном квартале «Брусницын» стартует персональная выставка художника-вышивальщика Саши Браулова «Здесь холодно, но тепло». В экспозицию Дома у моря войдут его новые текстовые баннеры.

Выпускник Высшей школы менеджмента СПбГУ, предметный дизайнер и вышивальщик из Петербурга, в середине 2010-х Браулов заинтересовался архитектурой авангарда и решил создавать вышивки с исчезающими зданиями. Со временем круг тем вырос, и с 2022 года художник размещает свои работы на улице. Его высказывания появляются среди объявлений и афиш, на водосточных трубах и строительных заборах. Интегрируя вышивки в открытое пространство, Саша вступает в диалог с прохожими и самим городом. Как и большинство городских интервенций, работы Браулова существуют недолго.

Выставка в «Брусницыне» продлится всего неделю. Художник покажет свою новую серию текстильных работ, а в период экспозиции ежедневно с 12:00 до 14:00 сам будет присутствовать в пространстве и работать над новыми вышивками: желающие могут поучаствовать.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой культурного квартала «Брусницын»

«Здесь холодно, но тепло» в экспозиции с 12 по 18 ноября на Кожевенной, 30. Вход свободный.

18+

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