Пушкиниана Врубеля, Петрова-Водкина и Альтмана: смотрим, как модернисты работали с образом поэта и его текстами на выставке в Музее-усадьбе Державина

Бонус: три остросюжетные истории

Кузьма Петров-Водкин

В экспозиции есть набросок Петрова-Водкина к портрету Пушкина, показанному на выставке 1937 года. Работа над ним шла непросто: художник съездил в Болдино, сходил в квартиру поэта. Но, судя по дневниковым записям, не вдохновился атмосферой, всюду встречая «фальшь и новодел». Однако портрет закончил. Незадолго до открытия выставки ее посетил искусствовед Абрам Эфрос. Портрет кисти Петрова-Водкина он оценил так: «неудача крупного мастера».

В конце концов Петров-Водкин разрезал холст. Долгое время считалось: все, что от него осталось, — десяток эскизов (один из них присутствует в экспозиции). Но недавно специалисты из Русского музея просветили рентгеном хранящуюся у них незаконченную «Колхозницу» Петрова-Водкина и обнаружили под ней ту самую версию портрета Пушкина!

Натан Альтман

Для Альтмана обращение к пушкинской теме оборачивалось то потенциальными неприятностями, то возможностью их преодолеть. В 1935-м он вернулся из Парижа и снимал дом в Ворониче, неподалеку от усадьбы в Михайловском. Художник много гулял с этюдником и однажды забрел на запретную территорию, за что его чуть не арестовали. Пейзажи Воронича из того периода показывают в первом зале. А рядом — иллюстрации к «Цыганам». Это послевоенные работы конца 1940-х, времени борьбы с космополитизмом, от которой пострадал в том числе Альтман. Серию рисунков к «Цыганам» ему заказал, чтобы как-то помочь, друг, тогда еще будущий директор Всесоюзного музея Пушкина Матвей Калаушин.

Исаак Иткинд

Скульптура Иткинда «Умирающий Пушкин» занимает центральное место в третьем зале. Он сделал ее для ленинградской выставки к столетию со смерти поэта, проходившей параллельно со всесоюзной. И даже получил за нее премию. А потом, почти одновременно с этими событиями, скульптора обвинили в шпионаже в пользу Японии и сослали в Казахстан. Здесь он долгое время пребывал в безвестности. Многие даже подозревали, что Иткинд погиб, но он продолжал работать до конца 1960-х. А в 1969-м, за несколько месяцев до смерти, его посетил один из сотрудников музея записал их беседу в которой Иткинд называет «Умирающего Пушкина» самым удачным произведением в своей жизни.