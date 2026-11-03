Работы Врубеля, Петрова-Водкина, Бубновой и Тышлера покажут в Музее-усадьбе Державина

Более 150 произведений модернизма в экспозиции «Бегство форм» с 6 ноября.
Всеволод Сулимо-Самуйлло. Иллюстрация к стихотворению Николая Некрасова «Генерал Топтыгин». 1920-е
6 ноября в Музее-усадьбе Державина стартует выставка «Бегство форм: неизвестный модернизм из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина». В экспозицию войдет более 150 произведений живописи, графики и скульптуры русского модернизма 1910–1930-х годов. Рядом с ключевыми художниками эпохи: Варварой Бубновой, Михаилом Врубелем, Кузьмой Петровым-Водкиным — предстанут авторы, которые на слуху гораздо меньше.
Среди прочих покажут работы Натана Альтмана, Бориса Григорьева, Василия Масютина, Александра Осмеркина, Александра Тышлера и Александра Самохвалова. Отдельную часть выставки посвятят ученикам Казимира Малевича и Павла Филонова (Татьяна Глебова! Всеволод Сулимо-Самуйлло!).
Татьяна Глебова. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» Александра Пушкина. 1960-е
Проект раскроет искусство первой трети XX столетия от модерна и символизма до примитива и неоклассики. На примере конкретных работ отразят эстетические программы, с которыми современники перепридумывали роль художника и облик искусства в момент, когда визуальный язык радикально менялся.
Историю модернизма в экспозиции «Бегство форм» рассматривают с фокусом на художественных объединениях. Среди героев — Общество художников-станковистов (ОСТ) во главе с живописцем Давидом Штеренбергом, вдохновленная французским импрессионизмом московская группа «Тринадцать», ленинградский «Круг художников» из студентов ВХУТЕИНа, поздние мирискусники и наследники «Мира искусства» из «Четырех искусств», а также объединение художников-космистов «Амаравелла».
«Бегство форм» продлится с 6 ноября по 14 марта на набережной Фонтанки, 118. Вход по билетам музея.
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