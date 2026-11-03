Работы Врубеля, Петрова-Водкина, Бубновой и Тышлера покажут в Музее-усадьбе Державина

Проект раскроет искусство первой трети XX столетия от модерна и символизма до примитива и неоклассики. На примере конкретных работ отразят эстетические программы, с которыми современники перепридумывали роль художника и облик искусства в момент, когда визуальный язык радикально менялся.

Историю модернизма в экспозиции «Бегство форм» рассматривают с фокусом на художественных объединениях. Среди героев — Общество художников-станковистов (ОСТ) во главе с живописцем Давидом Штеренбергом, вдохновленная французским импрессионизмом московская группа «Тринадцать», ленинградский «Круг художников» из студентов ВХУТЕИНа, поздние мирискусники и наследники «Мира искусства» из «Четырех искусств», а также объединение художников-космистов «Амаравелла».