Отреставрированный «Девятый вал» и картина, которой респектнул Пушкин: что показывают на выставке «Айвазовский» в Русском музее?

В корпусе Бенуа стартовала масштабная экспозиция самого известного отечественного мариниста Ивана Айвазовского. Десять лет назад Русский музей уже собирал очереди из желающих увидеть живописное море кисти гиперпродуктивного художника (создал за свою жизнь около 6 тысяч работ!). К новому проекту подошли еще вдумчивее — более сотни картин поместили в культурный контекст, разбили на периоды и дополнили штурвалами, канатами, фонарями и прочей корабельной атрибутикой (так при жизни делал и сам автор!). Собака.ru рассказывает о некоторых сторонах «феномена Айвазовского» на примере работ с выставки.
Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850
Невероятная работоспособность
Одна из главных составляющих персонального мифа Айвазовского (самопиар активно практиковал сам художник!) — сверхзвуковая скорость создания им картин. Никаких долгих мук творчества! Современники вспоминали: на небольшой холст у Айвазовского уходило пара часов. А самая знаменитая работа живописца «Девятый вал» (больше, чем два на три метра!) появилась всего за 11 дней. Для сравнения: Суриков писал «Боярыню Морозову» четыре года, Брюллов «Последний день Помпеи» — шесть лет, Иванов «Явление Христа народу» — целых 20.
На выставке «Девятый вал» показывают после реставрации — такой светлой картина в последний раз была только в момент своего создания в 1850-м. Сотрудники музея блестяще справились с ней в духе самого Айвазовского — за рекордные четыре месяца.
С Пушкиным на дружеской ноге
Иван Айвазовский (Ованес Айвазян при рождении) оставил воспоминания о знакомствах со многими великими людьми ХIХ века. Например, подробные описания встречи с Гоголем в Италии или визита к Белинскому. Но документов, в которых те, в свою очередь, хотя бы раз упоминали имя художника, к сожалению, не сохранилось.
А вот факт встречи живописца с «солнцем русской поэзии» Пушкиным подтвержден. В 1836 году Александр Сергеевич с Натальей Николаевной посетили выставку в Академии художеств. На ней показывали в том числе пять холстов 19-летнего Айвазовского. Их представили друг другу, и Пушкин полотна похвалил. Одно из них — «Большой рейд в Кронштадте» — можно увидеть в корпусе Бенуа. Как и картину «Пушкин на берегу Черного моря», написанную Айвазовским вместе с Репиным в 1887 году — через много лет после смерти литератора .
Сливочник с крышкой по картине Ивана Айвазовского «Севастополь. Графская пристань и Николаевская батарея»
Любимец самодержцев
Члены императорской фамилии были солидарны с Пушкиным и часто заказывали у Айвазовского работы. Удивительно, но это не всегда марины. Например, в экспозиции в Русском музее показывают холст «Большой Петергофский дворец». К слову, Айвазовский писал не только море, но и виды Москвы и Петербурга, а также горы Кавказа и Крыма.
Еще на выставке можно увидеть фарфоровый сервиз, украшенный пейзажами с картин художника. Его к Рождеству 1861 года заказал Александр II для своего младшего брата, великого князя генерал-адмирала Константина Николаевича.
Иван Айвазовский. Выборгский бой. 1846
Свой среди моряков
Море у Айвазовского выступает не только как стихия, но и как место сражений. Поэтому его картины особенно ценило флотское командование. Художнику даже присвоили звание живописца главного морского штаба. Это означало, что он имел право носить флотский мундир. Также дважды с днем рождения его поздравляла эскадра.
Свои батальные полотна «Морское сражение при Наварине 8 октября 1827 года», «Морское сражение при Выборге 22 июня 1790 года» и «Морское сражение при Ревеле 2 мая 1790 года» он подарил ВМФ. Обычно эти три картины не доступны широкой публике, так как хранятся в Главном Адмиралтействе, но ради выставки их перевезли в корпус Бенуа.
Иван Айвазовский. Вход в Константинопольский пролив со стороны Черного моря. 1858
Не только живописец
Мы знаем Айвазовского, в первую очередь, как живописца. Но не менее примечательна и его графика. Выставка — редкий случай, когда эта сторона творчества художника представлена достаточно объемно. И ее можно изучить лично. (Считается, что художник не был выдающимся рисовальщиком, возможно, поэтому среди множества подделок, появляющихся на рынке, чаще всего встречается именно графика.)
Выставка «Айвазовский» пробудет в корпусе Бенуа до 10 мая 2027-го (0+)
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