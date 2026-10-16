Отреставрированный «Девятый вал» и картина, которой респектнул Пушкин: что показывают на выставке «Айвазовский» в Русском музее?

Невероятная работоспособность

Одна из главных составляющих персонального мифа Айвазовского (самопиар активно практиковал сам художник!) — сверхзвуковая скорость создания им картин. Никаких долгих мук творчества! Современники вспоминали: на небольшой холст у Айвазовского уходило пара часов. А самая знаменитая работа живописца «Девятый вал» (больше, чем два на три метра!) появилась всего за 11 дней. Для сравнения: Суриков писал «Боярыню Морозову» четыре года, Брюллов «Последний день Помпеи» — шесть лет, Иванов «Явление Христа народу» — целых 20.

На выставке «Девятый вал» показывают после реставрации — такой светлой картина в последний раз была только в момент своего создания в 1850-м. Сотрудники музея блестяще справились с ней в духе самого Айвазовского — за рекордные четыре месяца.