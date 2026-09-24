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Искусство

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«Девятый вал» после реставрации и еще 200 работ Айвазовского покажут в Русском музее

Ретроспектива мариниста стартует 16 октября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея / фото: Савва Приходько

16 октября в корпусе Бенуа Русского музея откроют выставку Ивана Айвазовского. Покажут свыше 200 работ мариниста, среди которых «Сотворение мира», «Всемирный потоп», «Бриг "Меркурий" после победы над двумя турецкими судами встречается с русской эскадрой» и «Волна». Полотно «Девятый вал» представят широкой публике впервые после реставрации.

Сейчас «Девятый вал» находится в Зале открытой реставрации №86. В октябре эта и другие картины войдут в экспозицию вместе с навигационными приборами, флагами, моделями кораблей, предметами морского быта и архивными документами. Впервые на выставке покажут графику и живопись из частных коллекций, автопортреты Айвазовского и его личные бумаги.

Иван Айвазовский (настоящее имя — Ованнес Айвазян) родился в 1817 году в Феодосии в семье армянского торговца. Он учился у феодосийского архитектора Якова Коха, в Императорской Академии художеств у пейзажиста Максима Воробьева и французского мариниста Филиппа Таннера. В 1845 художник совершил путешествие в Турцию, Малую Азию, на Греческий архипелаг с экспедицией Федора Литке.

После экспедиции Айвазовский жил и работал в Феодосии, подарив городу картинную галерею. Всего он написал около 6000 полотен. В 1887-м живописцу присвоили звание Почетного члена Императорской Академии художеств.

Ретроспектива мастера стартует 16 октября на канале Грибоедова, 2. Билеты поступят в продажу на сайте Русского музея.

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