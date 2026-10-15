Валентина Антюшина

заместитель генерального директора «Севкабель Порта»:

Мы запустили Port Art Fair в 2023 году, потому что поняли, что Петербургу не хватает больших ярмарок современного искусства, а интерес к ним есть и будет расти. За эти годы проект вырос в одно из главных событий культурной жизни города, и мы благодарны Анне Заведий и ее команде, с которыми прошли этот путь. К пятой, юбилейной ярмарке мы обновляем кураторскую структуру. Миссия PAF остается прежней: открывать новые имена и создавать связи между художниками, галереями, коллекционерами и зрителями.