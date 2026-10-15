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Искусство

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Эксклюзив Собака.ru: объявлены даты Port Art Fair 2027. Пятый выпуск ярмарки совриска!

Опен-колл для галерей, самоорганизаций и независимых художников откроется уже в ноябре.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ярмарки Port Art Fair

Пятая ежегодная ярмарка современного искусства Port Art Fair пройдет в «Севкабель Порту» с 20 по 23 мая 2027 года. Традиционно она даст независимым художникам и галереям возможность показывать и продавать свои работы, а также будет нацелена на объединение современной арт-сцены.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ярмарки Port Art Fair
Валентина Антюшина

заместитель генерального директора «Севкабель Порта»:

Мы запустили Port Art Fair в 2023 году, потому что поняли, что Петербургу не хватает больших ярмарок современного искусства, а интерес к ним есть и будет расти. За эти годы проект вырос в одно из главных событий культурной жизни города, и мы благодарны Анне Заведий и ее команде, с которыми прошли этот путь. К пятой, юбилейной ярмарке мы обновляем кураторскую структуру. Миссия PAF остается прежней: открывать новые имена и создавать связи между художниками, галереями, коллекционерами и зрителями.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой ярмарки Port Art Fair

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