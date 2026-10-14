Иван Чечот проведет экскурсию по выставке-блокбастеру «Сцена действия» в «Манеже»

Выставка «Сцена действия» к 150-летию Союза театральных деятелей России собрала более 1000 предметов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний. Через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники эпохи рассказывают историю российского театра от имперского периода до наших дней.

«Здесь нужно не читать экспликации, не напрягать свою память, а шире раскрывать глаза на произведения искусства, не столь эфемерные, уносимые потоком времени, как спектакли, их атмосфера, театральная игра вообще. На выставке представлены десятки замечательных произведений живописи и скульптуры, театрально-декорационного искусства», — говорят в команде Ивана Чечота.