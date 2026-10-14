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Искусство

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Иван Чечот проведет экскурсию по выставке-блокбастеру «Сцена действия» в «Манеже»

Авторский тур солнца русского искусствоведения и лауреата премии ТОП50 Собака.ru по экспозиции (Булатов! Пивоваров! Дейнека! Пиросмани! оригинальный занавес к спектаклю «Маскарад» Мейерхольда!) — такое нельзя пропустить.

Наталья Скворцова для Собака.ru

Выставка «Сцена действия» к 150-летию Союза театральных деятелей России собрала более 1000 предметов из 98 музеев, театров, архивов и частных собраний. Через живопись, графику, скульптуру, кино, документы и памятники эпохи рассказывают историю российского театра от имперского периода до наших дней.

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«Здесь нужно не читать экспликации, не напрягать свою память, а шире раскрывать глаза на произведения искусства, не столь эфемерные, уносимые потоком времени, как спектакли, их атмосфера, театральная игра вообще. На выставке представлены десятки замечательных произведений живописи и скульптуры, театрально-декорационного искусства», — говорят в команде Ивана Чечота.

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Авторский тур искусствоведа охватит не только экспозиционную составляющую выставки, но и ее архитектуру, а также выделит отдельные постановки, которые интересуют лично Чечота. Отдельный блок посвятят хайлайту — оригинальному занавесу к спектаклю Всеволода Мейерхольда «Маскарад» (1917), созданному по эскизам Александра Головина.

Экскурсия Ивана Чечота по выставке «Сцена действия» в «Манеже» пройдет 25 октября. Начало в 17:00. 

16+

Люди:
Иван Чечот

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