Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Архитектурные снимки и детские рисунки барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова покажут в арт-резиденции «ШКАФ»

Выставка музыканта и художника из круга Тимура Новикова стартует 9 октября.

Группа «Кино». Фото из архива музея Георгия Гурьянова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Группа «Кино». Фото из архива музея Георгия Гурьянова

9 октября в библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ» откроют выставку «Петербург Георгия Гурьянова». В экспозицию войдут архитектурные фотографии, сделанные барабанщиком группы «Кино», и его детские рисунки с видами города.

Георгий Гурьянов известен в первую очередь как музыкант: он выступал барабанщиком, аранжировщиком, бэк-вокалистом и автором некоторых басовых партий группы «Кино», а также играл в «Поп-механике» Сергея Курехина. Искусствовед Аркадий Ипполитов называл Гурьянова «последним денди Петербурга»: в «Кино» Георгий отвечал за стиль и сценический образ группы, но и в повседневности музыканта отличал его внешний вид.

Георгий Гурьянов в середине 1980-х
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Георгий Гурьянов в середине 1980-х

Евгений Козлов. Портрет Георгия Гурьянова. Середина 1980-х
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Евгений Козлов. Портрет Георгия Гурьянова. Середина 1980-х

Сергей Борисов. Портрет Георгия Гурьянова. 2004
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Сергей Борисов. Портрет Георгия Гурьянова. 2004

Новая выставка подсветит наследие Гурьянова как художника и фотографа. С 1993 года он был почетным профессором Новой Академии изящных искусств Тимура Новикова, и в том же году прошла первая персональная выставка Георгия в Мраморном дворце.

В арт-резиденции «ШКАФ» покажут избранные фотоснимки и детские рисунки из собрания Музея-квартиры Георгия Гурьянова. Экспозиция отразит, как менялся взгляд автора на город с ранних лет на Петроградской стороне и Васильевском острове до пиковых лет творчества.

Георгий Гурьянов на своей первой персональной выставке в Мраморном дворце. 1993
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Георгий Гурьянов на своей первой персональной выставке в Мраморном дворце. 1993

Георгий Гурьянов. Ок. 1990–2000
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Георгий Гурьянов. Ок. 1990–2000

Георгий Гурьянов. Ок. 1990–2000
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Георгий Гурьянов. Ок. 1990–2000

Детский рисунок Георгия Гурьянова. Первая половина 1970-х
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ» и Музея-квартиры Георгия Гурьянова

Детский рисунок Георгия Гурьянова. Первая половина 1970-х

Аркадий Ипполитов

Искусствовед, куратор выставки Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..» в KGallery — в интервью Собака.ru (2022):

У Георгия вообще все про человека в об­разе, у него нет ничего такого с теплень­кой вонюченькой человечинкой. Конечно же, я осознанно не включил в выставку [«Куда ж нам плыть?..»], но включил в книгу [Георгий Гурьянов. Последний денди Петербурга] его детские рисунки. В них еще можно разглядеть беззащитную открытость. Но с 1990-х он стал та­ким, каким хотел казаться (в 1990-м погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». — Прим. ред.). <...>

По правде сказать, Гурьянов мог любого поставить на место, при этом действительно будучи достаточ­но нежным и ранимым человеком. Эту детскость и простоту я пытался раскрыть в книге о нем, именно поэтому решил опубликовать много детских рисунков Георгия. Кому бы сейчас ни захотелось увидеть детские рисунки Микеланджело или Рафаэля, но никто к ним в их детстве не относился с почтением, и они исчез­ли. Я думаю, что существует три Георгия: один до 1990-го, второй — после, а в XXI веке появля­ется как бы поздний Гурьянов, который очень созвучен сво­им незаконченным вещам.

27 февраля этого года, в день 65-летия с рождения Георгия Гурьянова, на Литейном проспекте открыли его музей-квартиру. Мемориальное пространство создали на месте, где музыкант провел последние 13 лет жизни (его не стало в 2013-м): он восстанавливал здешний паркет и расчищал лепнину, долго работал над художественным оформлением стен. В музее сохранились предметы антикварной мебели и интерьера, которые Гурьянов подбирал по своему вкусу, а также архивные документы, связанные с его искусством и музыкой.

Читайте также: Как выглядит музей-квартира Георгия Гурьянова — барабанщика «Кино», художника и денди

«Петербург Георгия Гурьянова» пробудет с 9 октября по 10 ноября на Маршала Тухачевского, 31Б. Вход свободный, на открытие 9 октября в 18:30 ― по регистрации.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: