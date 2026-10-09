Архитектурные снимки и детские рисунки барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова покажут в арт-резиденции «ШКАФ»

Искусствовед, куратор выставки Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..» в KGallery — в интервью Собака.ru (2022):

У Георгия вообще все про человека в об­разе, у него нет ничего такого с теплень­кой вонюченькой человечинкой. Конечно же, я осознанно не включил в выставку [«Куда ж нам плыть?..»], но включил в книгу [Георгий Гурьянов. Последний денди Петербурга] его детские рисунки. В них еще можно разглядеть беззащитную открытость. Но с 1990-х он стал та­ким, каким хотел казаться (в 1990-м погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». — Прим. ред.). <...>

По правде сказать, Гурьянов мог любого поставить на место, при этом действительно будучи достаточ­но нежным и ранимым человеком. Эту детскость и простоту я пытался раскрыть в книге о нем, именно поэтому решил опубликовать много детских рисунков Георгия. Кому бы сейчас ни захотелось увидеть детские рисунки Микеланджело или Рафаэля, но никто к ним в их детстве не относился с почтением, и они исчез­ли. Я думаю, что существует три Георгия: один до 1990-го, второй — после, а в XXI веке появля­ется как бы поздний Гурьянов, который очень созвучен сво­им незаконченным вещам.