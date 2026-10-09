Архитектурные снимки и детские рисунки барабанщика группы «Кино» Георгия Гурьянова покажут в арт-резиденции «ШКАФ»

Выставка музыканта и художника из круга Тимура Новикова стартует 9 октября.
Группа «Кино». Фото из архива музея Георгия Гурьянова
9 октября в библиотеке и арт-резиденции «ШКАФ» откроют выставку «Петербург Георгия Гурьянова». В экспозицию войдут архитектурные фотографии, сделанные барабанщиком группы «Кино», и его детские рисунки с видами города.
Георгий Гурьянов известен в первую очередь как музыкант: он выступал барабанщиком, аранжировщиком, бэк-вокалистом и автором некоторых басовых партий группы «Кино», а также играл в «Поп-механике» Сергея Курехина. Искусствовед Аркадий Ипполитов называл Гурьянова «последним денди Петербурга»: в «Кино» Георгий отвечал за стиль и сценический образ группы, но и в повседневности музыканта отличал его внешний вид.
Новая выставка подсветит наследие Гурьянова как художника и фотографа. С 1993 года он был почетным профессором Новой Академии изящных искусств Тимура Новикова, и в том же году прошла первая персональная выставка Георгия в Мраморном дворце.
В арт-резиденции «ШКАФ» покажут избранные фотоснимки и детские рисунки из собрания Музея-квартиры Георгия Гурьянова. Экспозиция отразит, как менялся взгляд автора на город с ранних лет на Петроградской стороне и Васильевском острове до пиковых лет творчества.
Аркадий Ипполитов
Искусствовед, куратор выставки Георгия Гурьянова «Куда ж нам плыть?..» в KGallery — в интервью Собака.ru (2022):
У Георгия вообще все про человека в образе, у него нет ничего такого с тепленькой вонюченькой человечинкой. Конечно же, я осознанно не включил в выставку [«Куда ж нам плыть?..»], но включил в книгу [Георгий Гурьянов. Последний денди Петербурга] его детские рисунки. В них еще можно разглядеть беззащитную открытость. Но с 1990-х он стал таким, каким хотел казаться (в 1990-м погиб Виктор Цой, фронтмен группы «Кино». — Прим. ред.). <...>
По правде сказать, Гурьянов мог любого поставить на место, при этом действительно будучи достаточно нежным и ранимым человеком. Эту детскость и простоту я пытался раскрыть в книге о нем, именно поэтому решил опубликовать много детских рисунков Георгия. Кому бы сейчас ни захотелось увидеть детские рисунки Микеланджело или Рафаэля, но никто к ним в их детстве не относился с почтением, и они исчезли. Я думаю, что существует три Георгия: один до 1990-го, второй — после, а в XXI веке появляется как бы поздний Гурьянов, который очень созвучен своим незаконченным вещам.
27 февраля этого года, в день 65-летия с рождения Георгия Гурьянова, на Литейном проспекте открыли его музей-квартиру. Мемориальное пространство создали на месте, где музыкант провел последние 13 лет жизни (его не стало в 2013-м): он восстанавливал здешний паркет и расчищал лепнину, долго работал над художественным оформлением стен. В музее сохранились предметы антикварной мебели и интерьера, которые Гурьянов подбирал по своему вкусу, а также архивные документы, связанные с его искусством и музыкой.
«Петербург Георгия Гурьянова» пробудет с 9 октября по 10 ноября на Маршала Тухачевского, 31Б. Вход свободный, на открытие 9 октября в 18:30 ― по регистрации.
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