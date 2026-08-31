Мини-выставку «Священные кошки» о роли животных в мировых культурах открывает Музей истории религии

Многие народы считали кошек своими древними предками. Египтяне почитали кошку как воплощение богини Баст, а древнеегипетскую богиню войны, солнца и мести Сехмет изображали с львиной головой. Скандинавская богиня любви и войны Фрейя разъезжала в колеснице, запряженной кошками. Тигров и львов почитали в Японии и Китае. В Китае по сей день продолжает играть важную ритуальную роль танец льва — театрализованный обряд, подобно танцу дракона исполняемый на праздниках и фестивалях.

Образ кошки связывали с защитой от зла и болезней: ненцы считают, что семейство кошачьих научило глиняный человеческий род пластичности и тем самым спасло от разрушения. Со львами, согласно житиям, часто водили дружбу христианские святые. В буддийской традиции лев занимал место небесного защитника императора, охранял от демонов и злых духов храмы, святилища и жилые дома.

У кельтов и западнославянских племен кот ассоциировался со смертью, погребальным культом, а с распространением христианства черным котам часто приписывали связь с нечистым и его свитой: колдунами и ведьмами. В европейской культуре кошка из спутницы ведьм и колдунов стала верной питомицей Девы Марии и Христа.