Мини-выставку «Священные кошки» о роли животных в мировых культурах открывает Музей истории религии

Около 50 экспонатов: от китайских лубков няньхуа до русского «Как мыши кота хоронили» и икон — в экспозиции с 3 сентября.
3 сентября во входной зоне Государственного музея истории религии откроют небольшую выставку «Священные кошки». Проект из порядка 50 экспонатов расскажет об отношении к хвостатым у разных народов и почитании животных в разных религиях.
Среди прочего на выставке покажут новогодние китайские лубки няньхуа, народный русский лубок на традиционный сюжет «Как мыши кота хоронили», иконы и поздравительные открытки. Дополнят экспозицию редкие западноевропейские издания XVI века, гравюры и живопись западноевропейских художников XVII — XIX веков, графика современных российских художников. Также появятся копии древнеегипетских статуэток, выполненные в Ленинградских художественных мастерских в 1920 – 1930-е годы, и мелкая пластика из металла, дерева и камня.
Многие народы считали кошек своими древними предками. Египтяне почитали кошку как воплощение богини Баст, а древнеегипетскую богиню войны, солнца и мести Сехмет изображали с львиной головой. Скандинавская богиня любви и войны Фрейя разъезжала в колеснице, запряженной кошками. Тигров и львов почитали в Японии и Китае. В Китае по сей день продолжает играть важную ритуальную роль танец льва — театрализованный обряд, подобно танцу дракона исполняемый на праздниках и фестивалях.
Образ кошки связывали с защитой от зла и болезней: ненцы считают, что семейство кошачьих научило глиняный человеческий род пластичности и тем самым спасло от разрушения. Со львами, согласно житиям, часто водили дружбу христианские святые. В буддийской традиции лев занимал место небесного защитника императора, охранял от демонов и злых духов храмы, святилища и жилые дома.
У кельтов и западнославянских племен кот ассоциировался со смертью, погребальным культом, а с распространением христианства черным котам часто приписывали связь с нечистым и его свитой: колдунами и ведьмами. В европейской культуре кошка из спутницы ведьм и колдунов стала верной питомицей Девы Марии и Христа.
Коты встречаются в русских авторских и народных сказках. В Петербурге в XVIII веке кошки стали спутниками императорской семьи.
Выставку завершит раздел о семействе кошачьих как геральдических символах. Крупные кошки: львы, тигры, гепарды, пантеры — олицетворяют мудрость, достоинство, храбрость и честь, поэтому появляются на родовых гербах знатных династий, стран и городов. Впервые экспонируют миниатюрный герб Владимирской области с увенчанным короной львом, который опирается на крест.
«Священные кошки» пробудут с 3 сентября по 10 ноября на Почтамтской, 14.
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