Девятиметровая кинетическая инсталляция «Всплеск» Игоря Самолета с Cosmoscow-2026 появится на Левашовском хлебозаводе

9 октября в пространстве Левашовского хлебозавода представят кинетическую инсталляцию Игоря Самолета «Всплеск». В сентябре этого года проект показали в Москве на ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Девятиметровая работа состоит из трех частей и символически изображает жизненный цикл художественной идеи: от появления и оформления в произведение искусства до продажи коллекционерам. Идею изображают хрупкие стеклянные шары, которые движутся по конвейеру.

Игорь Самолет — «Художник года» по версии Cosmoscow-2026. Автор родился в 1984 году в Котласе, окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «Графический дизайн» и московскую Школу Родченко. Он работает с фотографией и инсталляцией.

Самолет создал «Всплеск» специально для ярмарки. Куратором выступил культуролог, сотрудник Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Алексей Масляев.