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Искусство

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Девятиметровая кинетическая инсталляция «Всплеск» Игоря Самолета с Cosmoscow-2026 появится на Левашовском хлебозаводе

Стеклянный шар, проходящий путь от целостной формы к осколкам, покажут в двух форматах: как статичную экспозицию — в будни, с участием перформеров — по выходным.

Игорь Самолет и инсталляция «Всплеск»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Левашовского хлебозавода и ярмарки Cosmoscow

Игорь Самолет и инсталляция «Всплеск»

9 октября в пространстве Левашовского хлебозавода представят кинетическую инсталляцию Игоря Самолета «Всплеск». В сентябре этого года проект показали в Москве на ярмарке современного искусства Cosmoscow.

Девятиметровая работа состоит из трех частей и символически изображает жизненный цикл художественной идеи: от появления и оформления в произведение искусства до продажи коллекционерам. Идею изображают хрупкие стеклянные шары, которые движутся по конвейеру.

Игорь Самолет — «Художник года» по версии Cosmoscow-2026. Автор родился в 1984 году в Котласе, окончил Сыктывкарский государственный университет по специальности «Графический дизайн» и московскую Школу Родченко. Он работает с фотографией и инсталляцией.

Самолет создал «Всплеск» специально для ярмарки. Куратором выступил культуролог, сотрудник Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Алексей Масляев.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Левашовского хлебозавода и ярмарки Cosmoscow
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами Левашовского хлебозавода и ярмарки Cosmoscow

В пространстве Левашовского хлебозавода инсталляция появится в обновленном виде: художник дополнил «Всплеск» документацией состоявшегося «обмена осколков на время». В будни будут показывать статичную экспозицию, а в выходные организуют специальные сеансы при участии перформеров.

Открытие состоится 9 октября в 19:00 в лектории masters. В рамках артист-тока Игорь Самолет расскажет о работе для ярмарки и о ее восприятии вне первоначального контекста. В разговоре затронут темы личного и коллективного, памяти и советского наследия, а также обсудят архитектуру советского модернизма. Вход свободный, нужна регистрация.

«Всплеск» пробудет до 1 ноября на Барочной, 4а, стр. 1. Билеты в продаже на сайте культурного центра.

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