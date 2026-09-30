«Стрит-арт хранение» собирает средства на книгу о пермском художнике Александре Жуневе

Институт исследования стрит-арта готовит первую книгу о пермском художнике Александре Жуневе. Исследование планируют выпустить весной 2027 года. К выходу издания на базе Лавки «Стрит-арт хранения» запустили сбор средств: поддержать проект можно предзаказом книги или покупкой одного из лотов.

В октябре 2016 года Александр Жунев собрал портрет лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука из осенних листьев на стене дома в центре Перми. Среди других его работ — портреты Сергея Есенина и Василия Каменского, а также резонансное граффити «Гагарин. Распятие»: к Пасхе 2015 года, выпавшей на День космонавтики, художник изобразил космонавта распятым на кресте. Жунев ушел из жизни 9 августа 2018-го в возрасте 34 лет от остановки сердца.