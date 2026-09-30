«Стрит-арт хранение» собирает средства на книгу о пермском художнике Александре Жуневе

Выпуск исследования о мастере скотч-арта и авторе портрета Шевчука из осенних листьев запланировали на весну 2027 года.
Александр Жунев. Есенин. 2009
Институт исследования стрит-арта готовит первую книгу о пермском художнике Александре Жуневе. Исследование планируют выпустить весной 2027 года. К выходу издания на базе Лавки «Стрит-арт хранения» запустили сбор средств: поддержать проект можно предзаказом книги или покупкой одного из лотов.
В октябре 2016 года Александр Жунев собрал портрет лидера рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука из осенних листьев на стене дома в центре Перми. Среди других его работ — портреты Сергея Есенина и Василия Каменского, а также резонансное граффити «Гагарин. Распятие»: к Пасхе 2015 года, выпавшей на День космонавтики, художник изобразил космонавта распятым на кресте. Жунев ушел из жизни 9 августа 2018-го в возрасте 34 лет от остановки сердца.
Редактором книги, над которой работает Институт исследования стрит-арта, выступила искусствовед Анастасия Пронина. В издание войдут интервью участников арт-группы «Фрукты», художника Станислава Рикшкововца (арт-группа «Злые»), исследователя Алексея Шахова, основателя пермского «Центра городской культуры» и коллекционера Надежды Агишевой. Также включат фрагменты из книги вдовы Жунева Аники Рик «Эксперименты нехудожника».
Анастасия Пронина
Редактор книги
Уральская школа стрит-арта выделяется своей текстоцентричностью и концептуальностью и является одной из самых сильных в России. Александр Жунев создал собственные уникальные техники: скотч-арт и пиксель-скотч-арт. Его работы, такие как «Есенин» и «Шевчук из осенних листьев», стали предвестниками современной эпохи мурализма в России. Жунев не претендовал на то, чтобы стать частью пермской культурной революции, но его работы попадали в самое сердце простого зрителя, поэтому многие называли и называют его народным художником.
Петербургский Институт исследования стрит-арта, в связке с которым развивают пространство «Стрит-арт хранение», работает над книгой вместе с пермской студией дизайна «БЮРО 313». Текст рукописи почти завершен, и команда переходит к следующему этапу — разработке дизайна и подготовке издания к печати.
Поддержать проект «Александр Жунев. Книга о нехудожнике» можно по ссылке.
18+
Комментарии (0)