Эскиз к «Похищению Европы», «Бульвар Капуцинок» и другие работы Серова и Коровина покажут в KGallery

Ретроспективу друзей-художников дополнят произведения Ильи Репина, Михаила Врубеля, Павла Чистякова, Василия Поленова и Алексея Саврасова.
Валентин Серов. Похищение Европы. Эскиз. Ок. 1909-1910
2 октября KGallery открывает новый выставочный проект «Серов и Коровин». В экспозицию войдут произведения друзей-художников: портретиста Валентина Серова и импрессиониста Константина Коровина — из частных собраний, Русского музея и Музея театрального и музыкального искусства. Большую часть работ покажут публике впервые.
Коровин и Серов познакомились в 1884 году в доме мецената Саввы Мамонтова в Абрамцеве. В 1890-м художники вместе написали картину «Хождение Христа по водам» для приходской церкви Косьмы и Дамиана Костромской мануфактуры. Мастера дружили до смерти Серова 5 декабря 1911-го: его не стало в тот день, когда Коровину исполнилось 50.
Отдельный блок экспозиции составят произведения художников-учителей, которые повлияли на становление героев выставки. Покажут картины Ильи Репина, Михаила Врубеля, Павла Чистякова, Василия Поленова и Алексея Саврасова.
На выставке «воссоединят» парные портреты инженера Семена Чоколова и его супруги Екатерины Николаевны, выполненные Валентином Серовым в 1887 году. Обе работы ранее находились в коллекции Иосифа Рыбакова. Изображение Чоколова передали в Русский музей, а портрет жены до сих пор хранится у наследников.
«Неоклассический» период Серова представят эскизом к «Похищению Европы» (Русский музей) и наброском головы Европы из частного собрания. Также появится вариант знаменитой афиши к балету «Сильфида» из частного собрания и графический эскиз к одной из последних работ художника — портрету княгини Ольги Орловой.
Наследие Константина Коровина отразят через его узнаваемые пейзажи Парижа и Крыма и натюрморты, а также этюд к работе «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» из частного собрания. Среди других экспонатов — портрет Коровина у реки, написанный Серовым в 1905-м.
«Серов и Коровин» в экспозиции со 2 октября по 31 декабря на набережной Фонтанки, 24. Билеты поступят в продажу на сайте галереи.
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