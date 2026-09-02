Эскиз к «Похищению Европы», «Бульвар Капуцинок» и другие работы Серова и Коровина покажут в KGallery

Отдельный блок экспозиции составят произведения художников-учителей, которые повлияли на становление героев выставки. Покажут картины Ильи Репина, Михаила Врубеля, Павла Чистякова, Василия Поленова и Алексея Саврасова.

На выставке «воссоединят» парные портреты инженера Семена Чоколова и его супруги Екатерины Николаевны, выполненные Валентином Серовым в 1887 году. Обе работы ранее находились в коллекции Иосифа Рыбакова. Изображение Чоколова передали в Русский музей, а портрет жены до сих пор хранится у наследников.

«Неоклассический» период Серова представят эскизом к «Похищению Европы» (Русский музей) и наброском головы Европы из частного собрания. Также появится вариант знаменитой афиши к балету «Сильфида» из частного собрания и графический эскиз к одной из последних работ художника — портрету княгини Ольги Орловой.

Наследие Константина Коровина отразят через его узнаваемые пейзажи Парижа и Крыма и натюрморты, а также этюд к работе «У балкона. Испанки Леонора и Ампара» из частного собрания. Среди других экспонатов — портрет Коровина у реки, написанный Серовым в 1905-м.