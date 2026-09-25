Гастон Башляр и курятник: в Sobo Gallery показали проект участницы Parazit Юлии Рибетки о границах человеческого и животного

В Sobo Gallery открыли персональную выставку Юлии Рибетки «Красная книга: верю каждому зверю». Новую серию художница посвятила темам антропоцентричного взгляда на мир и внутренней природы человека. Через образы деревенского быта и повседневности: пашни, курятника, утреннего света с молочным оттенком — Юлия ищет равновесие между человеческим и животным началами.

Рибетки — участница петербургской арт-группы Parazit. Через игру с образами и парадоксальное обращение со смыслами она исследует потустороннее и мистическое. В своей практике Юлия опирается на идеи французского философа Гастона Башляра, который анализировал влияние природных стихий на человеческое бессознательное.

В августе в галерее «Сарай» при Музее Анны Ахматовой прошла выставка Юлии Рибетки и еще одной участницы Parazit — Юлии Мортиис. Проект художниц-тезок «ЮЛЯ» рассказывает историю собирательной героини, которая движется по лабиринту.