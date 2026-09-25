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Искусство

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Гастон Башляр и курятник: в Sobo Gallery показали проект участницы Parazit Юлии Рибетки о границах человеческого и животного

Выставка «Красная книга: верю каждому зверю» открыта до 25 октября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery

В Sobo Gallery открыли персональную выставку Юлии Рибетки «Красная книга: верю каждому зверю». Новую серию художница посвятила темам антропоцентричного взгляда на мир и внутренней природы человека. Через образы деревенского быта и повседневности: пашни, курятника, утреннего света с молочным оттенком — Юлия ищет равновесие между человеческим и животным началами.

Рибетки — участница петербургской арт-группы Parazit. Через игру с образами и парадоксальное обращение со смыслами она исследует потустороннее и мистическое. В своей практике Юлия опирается на идеи французского философа Гастона Башляра, который анализировал влияние природных стихий на человеческое бессознательное.

В августе в галерее «Сарай» при Музее Анны Ахматовой прошла выставка Юлии Рибетки и еще одной участницы Parazit — Юлии Мортиис. Проект художниц-тезок «ЮЛЯ» рассказывает историю собирательной героини, которая движется по лабиринту.

Юлия Рибетки. Красная книга: верю каждому зверю (фрагмент)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery

Юлия Рибетки. Красная книга: верю каждому зверю (фрагмент)

Юлия Рибетки. Красная книга: верю каждому зверю (фрагмент)
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery

Юлия Рибетки. Красная книга: верю каждому зверю (фрагмент)

В серии «Верю каждому зверю» Рибетки рассматривает животное как форму полураспада и вместе с тем как форму становления человека. На передний план выходит образ женщины, которая выжила после столкновения с медведем.

«Мерцающие лучи света, волоски шерсти, сплетение корней становятся отражением сложных связей, призванных наладить диалог между звериным и человеческим. А тело как проводник, делающее этот диалог возможным, само становится политическим заявлением: человеческое в разрыве со звериным не жизнеспособно, оно может лишь разрушать себя и все вокруг себя», — отмечает куратор выставки Александр Цикаришвили.

«Красная книга..» в экспозиции до 25 октября на Моховой, 27-29. Вход по билетам галереи.

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