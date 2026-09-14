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Искусство

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В Русском музее впервые за 30 лет откроют выставку забытой «амазонки авангарда» — ленинградской художницы Пелагеи Шуриги

Ретроспектива из 130 произведений: от графических листов 1920-х годов до работ конца 1970-х — стартует 19 сентября.

Пелагея Шурига. Портрет Н. Д. Парфатской. 1970
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Пелагея Шурига. Портрет Н. Д. Парфатской. 1970

19 сентября в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея откроют выставку-ретроспективу ленинградской художницы Пелагеи Шуриги. В экспозицию войдет около 130 скульптур, графических работ и предметов декоративно-прикладного искусства. Предыдущая персональная выставка Пелагеи Шуриги в Русском музее прошла в 1996 году — впервые за 30 лет ее наследие можно будет увидеть в таком объеме.

Пелагея Шурига окончила Харьковское училище, московский ВХУТЕМАС, а также петроградскую мастерскую скульптора и педагога Александра Матвеева. Художницу привлекала традиционная культура, лубок и народная керамика. Среди мастеров 1950-х – 1970-х годов Шурига она выделялась формальными поисками в духе авангарда начала века.

Пелагея Шурига. Мексика. 1971
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Пелагея Шурига. Мексика. 1971

Пелагея Шурига. Офицер с девушкой (Разговор). 1945
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Пелагея Шурига. Офицер с девушкой (Разговор). 1945

Пелагея Шурига. Портрет работницы-модельщицы Балтийского завода Козловой. 1946
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Пелагея Шурига. Портрет работницы-модельщицы Балтийского завода Козловой. 1946

Пелагея Шурига. Портрет А. П. Еремеевской. 1975
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Пелагея Шурига. Портрет А. П. Еремеевской. 1975

Выставка в Михайловском замке осветит весь путь художницы: от графических листов 1920-х годов до работ конца 1970-х. В экспозицию попадут ключевые скульптурные работы художницы, такие как «Пионерка Азербайджана», «Мексика», панно «Отдых». Также покажут произведения из фарфора («Полевые цветы», «Букет», «Желтые цветы») и графику («Жена Б. Л. Пастернака у себя дома», «Большая стоящая обнаженная», «Портрет Трубчинской Анны Александровны с белой собачкой на руках»).

«Пелагея Шурига. 1900 — 1980» в экспозиции с 19 сентября на Садовой, 2. Билеты поступят в продажу на сайте музея.

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