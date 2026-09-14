В Русском музее впервые за 30 лет откроют выставку забытой «амазонки авангарда» — ленинградской художницы Пелагеи Шуриги

19 сентября в Михайловском (Инженерном) замке Русского музея откроют выставку-ретроспективу ленинградской художницы Пелагеи Шуриги. В экспозицию войдет около 130 скульптур, графических работ и предметов декоративно-прикладного искусства. Предыдущая персональная выставка Пелагеи Шуриги в Русском музее прошла в 1996 году — впервые за 30 лет ее наследие можно будет увидеть в таком объеме.

Пелагея Шурига окончила Харьковское училище, московский ВХУТЕМАС, а также петроградскую мастерскую скульптора и педагога Александра Матвеева. Художницу привлекала традиционная культура, лубок и народная керамика. Среди мастеров 1950-х – 1970-х годов Шурига она выделялась формальными поисками в духе авангарда начала века.