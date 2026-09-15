Инсталляцию со взрывом кареты покажет дуэт художников «Или и Павлов» на фестивале KGallery «Из профессорской квартиры»

Проект «Прерванный маршрут. Конюшенная 2G» в авторской технике дымографики можно увидеть лишь с 18 по 20 сентября.
Дуэт «Или и Павлов» работает в технике дымографики — рисования дымом
18, 19 и 20 сентября KGallery в десятый раз проведет «Из профессорской квартиры» — ярмарку искусства, которую масштабируют в фестиваль. В этом году площадкой станет историческое здание бывшего музея придворных экипажей на Конюшенной площади: его откроют для широкой публики впервые. Специально к событию междисциплинарные художники Кирилл Или и Анатолий Павлов готовят выставку «Прерванный маршрут. Конюшенная 2G» по мотивам артефактов, обнаруженных в разных частях исторического здания.
Придворные конюшни на берегу Мойки построили в 1720–1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля. В первой половине XIX века часть комплекса приспособили под музей «для седельной казны», а в 1857–1860 годах по проекту архитектора Петра Садовникова возвели здание Конюшенного музея. В нем хранились парадные экипажи императорской семьи, статс-ливреи и другие предметы Придворного конюшенного ведомства. Корпус дошел до наших дней — именно там пройдет «Из профессорской квартиры».
Дуэт «Или и Павлов» использует авторскую технику рисования дымом — дымографику, а также работает с инсталляциями, арт-объектами и мем-артом. В экспозиции авторы расскажут альтернативную историю музея, в котором когда-то хранились чучела любимых коней Александра I и Николая I, а также разбитая при покушении карета Александра II. В пространстве выставки появится «дымографический» маршрут, на котором постепенно проступают отдельные фрагменты кареты. Путь наблюдателя обрывают у тотальной инсталляции со взрывом кареты: после нее остаются только обрывки дыма и исчезающие следы.
«Дымовые артефакты позволяют застать коллекцию в промежуточном состоянии: колесо еще узнаваемо, кузов уже распадается, очередной фрагмент только начинает обретать контур. Открытие становится временным допуском к процессу, который все это время происходил без зрителей», — объясняет задумку Кирилл Или. Куратором проекта стала Ксения Бендина.
Накануне организаторы фестиваля объявили публичную программу. Среди прочих выступят режиссер Александр Сокуров, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, артист и драматург Савва Савельев, кураторы Юлия Сенина (Музей ОБЭРИУ) и Семен Некрасов («Стрит-арт хранение»), автор телеграм-канала «Бахчисарайские гвоздики» Дарина Алексеева, архитектурный критик Мария Элькина и историк Лев Лурье.
Ярмарка под эгидой KGallery появилась в 2017 году. Событие объединяет коллекционеров редкой живописи и графики. По традиции в сентябре представят сотни произведений ленинградских классиков, художников-нонконформистов, а также современных авторов.
Выставка «Прерванный маршрут. Конюшенная 2G», а также лекторий, арт-маркет и фуд-зона пробудут с 18 по 20 сентября на Конюшенной площади, 2. Билеты в продаже на сайте галереи.
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