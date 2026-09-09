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Искусство

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60 тысяч гостей и стол за 12 миллионов: ярмарка Cosmoscow объявляет итоги 14-го выпуска

Ежегодная экспозиция прошла с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре».

Стенд бренда 12 STOREEZ на Cosmoscow-2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки современного искусства Cosmoscow

Стенд бренда 12 STOREEZ на Cosmoscow-2026

С 4 по 6 сентября в московском пространстве «Тимирязев Центр» прошла ежегодная международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Организаторы поделились итогами 14-го выпуска: в этом году арт-событие посетили более 60 тысяч человек. В топе самых дорогих покупок оказались стол «DC2520» Винченцо Де Котиса за 12 068 000 рублей и ваза «DC2615» того же автора за 9 554 000 рублей (KRASSKY Gallery), а также живописная работа Ирины Наховой «Поцелуй» за 7 793 000 (pop/off/art).

Ярмарка началась с превью для коллекционеров, прессы и специальных гостей 3 сентября, за день до официального открытия. 64% галерей отмечают, что наибольшая концентрация продаж пришлась именно на превью. Живопись пользуется наибольшим спросом, считают 72% опрошенных галерей, а графика — второй по популярности медиум: ее назвали 48% галерей.

В этом году Cosmoscow представила 107 галерей, 112 галерейных стендов,  23 партнерских проекта, 14 из которых — коллаборации брендов с современными художниками. Выпуск дополнили 11 некоммерческих культурных проектов, а также четыре стенда иностранной секции.

Стенд Geltek
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой ярмарки современного искусства Cosmoscow

Стенд Geltek

Арт-платформа Cosmoscow проводит международную ярмарку с 2014 года. Событие объединяет коллекционеров, галеристов и художников. По итогам экспозиции 2026-го 40% галерей назвали ядром своей аудитории новых коллекционеров.

До 30 сентября Cosmoscow продолжает онлайн-ярмарку на платформе TEO. В виртуальном формате доступны 1957 работ от 86 галерей.

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