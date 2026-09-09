60 тысяч гостей и стол за 12 миллионов: ярмарка Cosmoscow объявляет итоги 14-го выпуска

С 4 по 6 сентября в московском пространстве «Тимирязев Центр» прошла ежегодная международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Организаторы поделились итогами 14-го выпуска: в этом году арт-событие посетили более 60 тысяч человек. В топе самых дорогих покупок оказались стол «DC2520» Винченцо Де Котиса за 12 068 000 рублей и ваза «DC2615» того же автора за 9 554 000 рублей (KRASSKY Gallery), а также живописная работа Ирины Наховой «Поцелуй» за 7 793 000 (pop/off/art).

Ярмарка началась с превью для коллекционеров, прессы и специальных гостей 3 сентября, за день до официального открытия. 64% галерей отмечают, что наибольшая концентрация продаж пришлась именно на превью. Живопись пользуется наибольшим спросом, считают 72% опрошенных галерей, а графика — второй по популярности медиум: ее назвали 48% галерей.

В этом году Cosmoscow представила 107 галерей, 112 галерейных стендов, 23 партнерских проекта, 14 из которых — коллаборации брендов с современными художниками. Выпуск дополнили 11 некоммерческих культурных проектов, а также четыре стенда иностранной секции.